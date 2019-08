La concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Águilas informa que desde las 23 horas de hoy lunes y hasta las 15 horas de mañana martes, Águilas permanecerá en Alerta Naranja, en previsión de lluvias y tormentas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las lluvias pueden llegar a acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, por lo que la citada concejalía ha pedido a los ciudadanos de Águilas que tengan en cuenta estas condiciones climatológicas adversas. Por todo ello, el Consistorio aguileño, a través del Servicio Municipal de Emergencias y Protección Civil, en previsión de las lluvias que pudieran ocasionarse en Águilas, se ofrece a la población los siguientes consejos: Revise periódicamente su tejado y bajadas de agua y elimine toda acumulación de escombros, hojas, tierra, etc., que puedan obstaculizar el paso del agua al alcantarillado, la cuneta o acequia próxima a su vivienda. Retire del exterior de la vivienda aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua. Si tiene que abandonar su vivienda, desconecte la electricidad, el gas y el agua. No tocar los aparatos eléctricos si están mojados. No estacione vehículos ni acampe en cauces secos, ni en ramblas, para evitar ser sorprendido por una súbita crecida de agua o por una riada. No atraviese nunca con su vehículo los tramos que estén inundados, puesto que la fuerza del agua puede arrastrarle fuera de la calzada. Manténgase permanentemente informado, a través de la radio y de otros medios de comunicación, de las predicciones meteorológicas y el estado de la situación. En caso de aguacero, si tiene que viajar, procure circular, preferentemente, por carreteras principales y autopistas a una velocidad moderada. Si se encuentra en el campo, aléjese de la base de las colinas, donde puede ser sorprendido por el agua que cae por sus laderas. También es importante localizar los puntos altos de la zona donde se encuentre, ya que puede necesitar dirigirse a ellos en caso de posible inundación.