«Más zapatillas y menos pastillas»: el 061 se lanza a correr en la Región de Murcia por la salud y el trabajo en equipo con el Proyecto Ubuntu

«Más zapatillas y menos pastillas»: el 061 se lanza a correr por la salud y el trabajo en equipo con el Proyecto Ubuntu

Esta semana va de retos. Y uno de ellos está protagonizado por quienes nos salvan la vida cada día: el personal del 061. Lo que comenzó como una idea sencilla se ha convertido en un movimiento imparable gracias al Proyecto Ubuntu, una iniciativa que promueve el trabajo en equipo, el bienestar físico y emocional, y el compromiso con una atención sanitaria más humana.

“Soy porque somos” es el lema que lo resume todo, explica Reme Gómez, directora de enfermería del 061 y una de las impulsoras del proyecto que este fin de semana afrontará un nuevo reto deportivo con Susi endorfinas de protagonista.

Ubuntu nace en febrero de 2022 y desde entonces ha crecido con fuerza gracias a la implicación voluntaria y altruista de los profesionales del servicio de emergencias, que han aportado sus talentos, ideas y energía para construir una comunidad cohesionada, activa y creativa.

El Reto del Correcaminos: casi 400 km corriendo por la salud

La cara más visible esta semana del proyecto es Susana Abad, conocida como “Susi Endorfinas”, enfermera del 061 y líder del Reto del Correcaminos: una hazaña deportiva con alma colectiva.

“Se trata de unir corriendo todas las bases del 061, centros de salud y hospitales de la Región de Murcia. Son casi 400 kilómetros y lo hago para promover el deporte como forma de autocuidado entre el personal sanitario y también como mensaje para nuestros pacientes”.

Pero Susana no corre sola. La acompaña su equipo y el espíritu de Ubuntu: cada etapa tiene un lema, una reflexión, una pregunta sobre el trabajo en equipo y la salud. La filosofía es clara: "más zapatillas y menos pastillas".

COPE El personal del 061 unido ante una nueva forma de hacer grupo

Es un proyecto que va mucho más allá del deporte Como explica Juan Antonio, supervisor de enfermería del 061, Ubuntu no es solo un reto deportivo, sino un ecosistema de iniciativas creadas por y para los profesionales:

Club de senderismo, atletismo, barranquismo y bellas artes

Talent show "Innovar" para compartir arte y humor

Grupo de lectura

Talleres de comunicación efectiva y manejo de conflictos

Todo ello desde una base común: la confianza, la cooperación y el talento compartido para trabajar mejor y una mejor atención para los pacientes en los que también promueven la actividad física como parte de unos buenos hábitos.

“Cuando generas un entorno amigable y de confianza, la gente se atreve a mostrar lo que sabe hacer. Y eso revierte directamente en una mejor asistencia al ciudadano”, señala Juan Antonio. El objetivo es claro: mejorar el bienestar del personal y, con ello, ofrecer una atención sanitaria de mayor calidad a la ciudadanía. En palabras de Reme Gómez:

“El trabajo en equipo y la cohesión grupal se traducen en una mejor asistencia sanitaria. Ubuntu ya se está coordinando con otras áreas de salud para contagiar este modelo”.

Porque no se trata solo de correr, se trata de avanzar juntos. Y como bien dice el lema: «Soy porque somos».