Yolanda Muñoz asegura que el estudio IEO permitirá que el Gorguel se realice con garantía ambiental

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz, ha dicho este domingo tras conocer un informe del IEO sobre el futuro puerto del Gorguel que ese estudio permitirá que el diseño de esa infraestructuras se realice con mayores garantías ambientales.



Destacó asimismo que el informe aporta también un dato de gran relevancia en relación con la calidad de las aguas del Puerto y es que, en las últimas décadas, la concentración de metales ha disminuido entre 5 y 10 veces, encontrándose en la actualidad en los niveles basales del Mediterráneo.



Así establece que “la concentración de metales en mejillón, considerando los datos previos disponibles, indican que, históricamente, estos compuestos han estado presentes y en concentraciones importantes en el agua de la zona. Sin embargo, las medidas tomadas siguiendo las directivas y legislaciones correspondientes, han hecho que los valores de los metales hayan disminuido enormemente en la zona (5 – 10 veces) en las últimas décadas, convergiendo hacia niveles basales del Mediterráneo. Esto confirma que los niveles en las aguas de la zona han debido de disminuir en consecuencia en los últimos años".



Puso el ejemplo de puertos como los de Rotterdam, Amberes, El Havre, Huelva, Cádiz, Avilés o Sevilla, íntimamente ligados a espacios de la Red Natura 2000, en los que se han desarrollado actuaciones portuarias de ampliación y mejora de instalaciones.



A su juicio, “esos informes nos marcan las afecciones que hay que evitar y van a permitirnos plantear el proyecto de forma más acertada, adoptando todas las medidas necesarias para la protección del medio ambiente y de la biodiversidad terrestre y marina”



El estudio fue encargado hace cuatro años por la Autoridad Portuaria “por ser el organismo de referencia y de mayor prestigio a nivel nacional en relación con los ecosistemas marinos”, explica Muñoz. Y añade que “tener este informe nos va a permitir plantear con las mayores garantías un proyecto que es esencial para la economía de Cartagena y la Región”.



“Nuestra política es aplicar siempre medidas ambientales más allá de lo que exige la Ley y lo mismos vamos a hacer con todos os proyectos que tenemos en desarrollo”, reiteró.



Según Muñoz, “el Puerto de Cartagena es un ejemplo en el cuidado del medio ambiente y cualquier proyecto que se ejecute, incluido El Gorguel, se hará adoptando todas las medidas necesarias para no perjudicar a las reservas marinas y espacios naturales que son patrimonio de toda la Región”.



Recordó que en 2018 la APC encargó al IEO la redacción de un informe que le permitiera conocer las debilidades y fortalezas del actual ecosistema marino para su protección y éste ha contemplado seis tareas o áreas de conocimiento que son hidrografía, geociencias marinas, contaminación, valoración ecológica de las praderas de Posidonia oceánica y las comunidades de macroalgas de la franja litoral, cartografía y valoración ecológica de la zona de las comunidades bentónicas de los fondos circalitorales y batial y actividad pesquera.



En su conjunto ha supuesto la realización de varias campañas oceanográficas desde 2019 a 2021 a bordo del buque oceanográfico Ángeles Alvariño y múltiples inmersiones con buceo autónomo y vehículos submarinos realizadas por un equipo científico multidisciplinar.



De esta forma, se han recabado datos de numerosos y diversos aspectos fundamentales para determinar el estado de conservación del ecosistema marino: como la hidrografía, la geología del fondo marino, la distribución y estado de los hábitats bentónicos, los recursos pesqueros y su exposición a la contaminación



Uno de los ámbitos en los que se va a poner especial énfasis es que el desarrollo del puerto de El Gorguel no afecte a la Red Natura 2000, adoptando las medidas necesarias para que no se produzca una “pérdida neta de biodiversidad y servicios ecosistémicos”, recalcó.



La Autoridad Portuaria asegura, de esta manera, lo establecido en el documento “LIFE 11 NAT ES/700, 2014. LIFE + Elaboración del Marco de Acción Prioritaria para la financiación de la Red Natura 2000 en España. Bancos de Conservación de la Naturaleza. Fundación Biodiversidad”, que establece que se podrá contar, entre otros, con esquemas que introduzcan la compensación por pérdidas de biodiversidad.



Esta consideración es la que ha permitido en toda Europa que, numerosos proyectos portuarios que afectan a espacios de la Red Natura 2000, hayan podido ejecutarse sin menoscabar los valores ambientales que hicieron a esos lugares merecedores de esta especial protección, en algunos casos, incluso mejorando su situación previa, aseveró.



Entre las medidas planteadas por la APC destaca, por su importancia, la de cofinanciar facilitando el espacio para las instalaciones, mediante una colaboración con el IEO, universidades y organismos con competencia en la materia, como la Dirección General del Medio Natural de la CARM y MITECO, la creación de un centro de acogida y tratamiento de cetáceos y tortugas que pudieran varar en la zona pues, en la actualidad, es necesario su traslado a Valencia.



También se estudiará la financiación de proyectos de recuperación de praderas de posidonia en zonas próximas pues el éxito de experiencias anteriores permite albergar optimismo sobre sus resultados.