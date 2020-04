Yayoflautas Cartagena sigue demandando un Rosell totalmente equipado y en funcionamiento

Yayoflautas de Cartagena, tras conocer que se han donando anónimamente 100 camas para el Hospital del Rosell, siguen exigiendo al Gobierno Regional y a la Consejería de Salud "que cumplan con su obligación reflejada en la Ley 3/2016, para que las instalaciones sanitarias de Santa María del Rosell estén equipadas y en funcionamiento".

"No se trata de que se abra el Rosell de forma temporal con motivo de la pandemia del coronavirus, no lo han entendido señores, debería estar abierto desde hace ¡cuatro año!", subrayan, "para hacer frente a esta pandemia mundial y al déficit de atención hospitalaria que padece la ciudad de Cartagena".

En este sentido, creen que el Ayuntamiento de Cartagena debe presionar a Salud y al Gobierno Regional "para conseguir ese Rosell al 100%, no la donación de 100 camas, que evidentemente se agradecen, pero que no sirven de nada si no se consigue el resto de la dotación y del personal necesario".

Yayoflautas anuncian nuevas movilizaciones en la ciudad una vez pase la pandemia del COVID-19, pero para el próximo martes, Día Mundial de la Salud, piden a los cartageneros que saquen al balcón o la ventana sábanas blancas en señal de defensa de la sanidad pública y en demanda de un Rosell al 100%.