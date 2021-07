El Weekend DJ Festival se celebra el 6 de agosto en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres

El próximo 6 de agosto se celebra en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres la sexta edición del Weekend DJ Festival Cartagena, uno de los mayores festivales gratuitos de música de la Región de Murcia, que nació en 2015 y que se ha venido celebrando de manera ininterrumpida,excepto el pasado verano.



Así lo ha anunciado el concejal de Cultura y Juventud, David Martínez Noguera, durante la presentación del evento, que ha tenido lugar en el patio de la Facultad de Ciencias de la Empresa, y que ha contado con la participación de la Rectora de la UPCT, Beatriz Miguel; la presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz; los presidentes de la patronal COEC y Hostecar, Ana Correa y Juan José López, respectivamente, y la presidenta de AMEP, Nuria Castillo.



Ante la quinta ola pandémica en la que nos encontramos, “estar en pie ya es un éxito y hoy hay que celebrar que el Weekend DJ Festival vuelve por agosto a Cartagena”, ha dicho David Martínez al anunciar la celebración del evento el próximo 6 de agosto "con todas las medidas excepcionales para garantizar la seguridad".



Martínez ha confirmado que este año ha habido que buscar escenarios que permitan un mejor control y seguridad para poder seguir las normas impuestas por la pandemia, “pero volveremos al puerto que es el escenario natural de esta convocatoria musical. En todo caso, no es mala alternativa el auditorio Paco Martín, escenario de grandes festivales, donde este año toca montar allí las mesas de mezclas y disfrutar de la creatividad e ingenio de los mejores Dj”.



Este año en el Weekend Dj actuará cartagenero Álex Bot, el reconocido locutor de Cadena Cien Sergio Blázquez, Valdi, el DJ de El Hormiguero y autor de éxito, y por último, estará el Dreamteam, formado por los míticos Toni Peret, José María Castells y Quique Tejada, creadores de los Max Mix y que llevan años triunfando en Ibiza con su espectáculo 'The Children Of the 80's', además de la gira 'Yo tambien fui a EGB'.



El Dreamteam ofrece un espectáculo de primer nivel de música fundamentalmente de los 80 en el que combinan sus mezclas con videos y un show increíble de luz y sonido, ha recordado la coordinadora del festival, Cristina Hurtado.



Debido a la situación sanitaria, se han adoptado todas las medidas necesarias para que el evento sea seguro, con aforo reducido, distancias y control de acceso a través de invitación. De hecho, el acceso se producirá únicamente entre las 21:00 y las 22.30 horas.



El Weekend DJ Fest Cartagena se puede celebrar gracias al apoyo del Ayuntamiento, el Puerto y el Instituto de Industrias Culturales y de las Artes (ICA), ha destacado Juan Pedro Hurtado.