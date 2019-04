VOX presenta a su candidata a la Alcaldía y Padín aún espera la confirmación de Cs

Ciudadanos es el único partido que aún no ha confirmado la candidatura a la Alcaldía de Cartagena en las elecciones municipales de mayo.

El partido mantiene, por ahora, la incógnita sobre si repetirá como cabeza de lista el actual portavoz en el ayuntamiento, Manuél Padín.

Éste ha manifestado su deseo de encabezar de nuevo la lista y asegura que tiene el "chip" ya puesto en la campaña, pese a no contar con la confirmación oficial del partido. "Se presume que seré yo, pero soy una persona de partido y de respeto, no seré yo el primero que incumpla las normas del comité autonómico del partido" ha señalado.

Por su parte VOX, el otro partido que aún quedaba por confirmar el nombre del cabeza de lista ha designado a la cartagenera María José López Suanzes, como candidata a la Alcaldía.

Casada y madre de dos hijos. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid. Médico de familia ejerciendo en atención primaria y actualmente como médico asistencial en una mutua de accidentes y enfermedades profesionales.