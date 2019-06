Vox pide calma a los partidos y espera que la legislatura no sea inestable

Vox ha pedido calma a todos los partidos ante el tono que ha adquirido en Cartagena la repercusión del pacto de gobierno alcanzado por PP, PSOE Y Cs.

El concejal de Vox Gonzalo Abad, considera muy extraño todo lo que está pasando en Cartagena pero entiende que el clima actual no favorece al ayuntamiento.

El edil de Vox ha pedido a los representantes de los partidos que bajen el tono y el cruce de reproches.

Abad, que ha asumido la portavocía de Vox en el ayuntamiento, ha asegurado que este partido no ha sido tenido en cuenta ni consultado para un pacto de gobierno cuando cuentan con dos concejales, los mismos que Cs que si ha entrado en el gobierno. Por eso, se votarón así mismo durante la investidura.

Asegura que su grupo apoyará en los plenos todo aquello que sea bueno para Cartagena que no tenga connotaciones ideológicas de fondo "venga del partido que venga, de derechas o de izquierdas", ha matizado.

Sobre la decisión de la Fiscalía de no abrir diligencias contra José López por sus declaraciones en la concentración del domingo, opina que se exageraron y que no incitaban a ningún tipo de violencia ni de odio, como han denunciado los partidos del pacto de gobierno.