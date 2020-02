Vox pide al ayuntamiento la "inmediata" retirada de un cartel del conncurso de Drag Queen

El grupo municipal de VOX ha exigido al Ayuntamiento de Cartagena que retire la imagen del V Concurso Nacional de Drag-Queen al considerarlo "sexista" y contra la "sensibilidad religiosa", al aparecer en la foto cuatro hombres travestidos con atuendos religiosos.

Vox opina que "lo peor de esta publicidad hiriente con sensibilidad religiosa es el hecho de que llega de la mano de la Concejalía de Igualdad que actualmente esta promoviendo, una regulación municipal para precisamente regular la publicidad de índole sexista".

El portavoz del grupo municipal, Gonzalo Abad, se pregunta si para el equipo de Gobierno "el cuerpo de un hombre semi desnudo y rodeado de personas ataviadas con motivos católicos no supone publicidad sexista, además de un insulto para la religión cristiana".

Desde el ayuntamiento aseguran que la publicidad no ha sido impulsada por la Concejalía de Igualdad y es competencia de la organización del Carnaval.

En un comunicado explica que "una publicidad sexista es la que hace referencia a las imágenes publicitarias que contienen estereotipos de los roles de género. La representación del género se usa con demasiada frecuencia en la publicidad con el fin de establecer el papel de un género en relación con otro. Y aquí eso no se da. Por lo tanto, no, el cartel del V Concurso Nacional de Drag Queen de Cartagena no puede ser considerando publicidad sexista".