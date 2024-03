Vox pedirá Congreso que la nueva dársena en el Gorguel de Cartagena sea de interés público

El grupo parlamentario Vox ha registrado una proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para declarar el proyecto de construcción de la nueva dársena en El Gorguel de interés público de primer orden.



Vox ha fundamentado su petición en la “trascendencia socioeconómica” que el proyecto tendrá para la Región de Murcia, así como por su importancia estratégica para el resto de infraestructuras portuarias españolas.



El texto insta al Gobierno central a promover la remisión de los estudios ambientales a la Comisión Europea para su análisis por parte de la autoridad competente, con el fin de iniciar las obras de la dársena de El Gorguel “en el menor plazo posible”, así como fomentar e impulsar la ejecución del Corredor del Mediterráneo en el tramo vinculado al puerto de Cartagena.



La diputada de Vox por Murcia, Lourdes Méndez Monasterio, ha explicado que la construcción de la dársena de El Gorguel tendrá un impacto positivo en el empleo de la Región de Murcia, “con un crecimiento de entre 30.000 a 60.000 puestos de trabajo”.



Al hilo, Méndez Monasterio se ha referido al beneficio no solo para las empresas locales, sino también a “las oportunidades para el crecimiento de pequeñas y medianas empresas que podrían convertirse en proveedores de la industria”.



Igualmente, ha expuesto que el Puerto de Cartagena no es capaz de recibir las escalas de los buques de mayor envergadura, con calados que superan los 12 metros, situación que podría remediarse mediante la ampliación de El Gorguel, que tendría un calado aproximado de 22 metros.



Además, la diputada de Vox ha destacado que “esta nueva dársena destinada al transporte de container y cargas RoRo, tendrá una capacidad para 3,5 millones de contenedores al año”. Su construcción conformará una de las áreas portuarias y logísticas más importantes de Europa, junto con los puertos de Valencia y de Algeciras, que serán “complementarios”.



Por todo ello, Méndez ha defendido que El Gorguel sea declarado de interés público de primer orden por el Gobierno de España con la “máxima urgencia”, con el fin de que “se establezcan las condiciones y medidas para su inmediata realización”.