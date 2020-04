PP y Vox se niegan a someterse a los test rápidos en la Asamblea Regional

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamnblea Regional renuncia ha que sus diputados se sometan al test del coronavirus mientra sigan habiendo sectores de la población "más prioritarios".

Así lo ha señalado el portavoz popular, Joaquín Segado, tras recibir información al respecto del presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo.

El PP no ha sido el único que ha rechazado esa posibilidad, El Grupo de Vox dicho que sus diputados no se someterán "a cualquier prueba del COVID-19" mientras no se les haga a los sanitarios y los trabajadores de residencias.

Esta decisión ha sido adoptada por el partido tras la celebración de la Junta de Portavoces en el Parlamento autonómico.