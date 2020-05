Voces de mujer para el sábado noche en el Batel

El Batel ofrece mañana, a partir de las 21:30 horas, el concierto en streaming ‘Xtraordinary Night. Fase II’. Un nuevo evento musical para una nueva fase de la desescalada, que esta vez contará con la participación de tres artistas femeninas: Road Ramos, María de Juan y MAVICA. Cada actuación tendrá aproximadamente una duración de unos 25 minutos.

Al igual que hizo en la Fase I el auditorio vuelve a programar un concierto en streaming para esta nueva fase de la desescalada, apostando por un desconfinamiento responsable y ofreciendo planes de ocio sin necesidad de salir de casa. Si el primer concierto retransmitido en directo por el auditorio reunió a cinco bandas masculinas, en este segundo cogerán el testigo tres cantantes femeninas. Las artistas invitadas a la ‘Xtraordinary Night. Fase II’ son la joven murciana Rocío Ramos, con su proyecto personal Road Ramos; María de Juan, la granadina nacida en Valencia y Marta Casanova, una cartagenera que pisa los escenarios con el nombre de MAVICA.

Ritmo femenino para mañana

Los primeros acordes que sonarán en este concierto serán los de los temas de Road Ramos, el proyecto personal de la murciana Rocío Ramos, indefinible artista que no deja indiferente a nadie cuando sube al escenario. La ingeniosa, mordaz e incorrecta cantautora fue preseleccionada a un Goya por componer la canción original de la película ‘De chica en chica’.

Impecable con su voz y su guitarra es una artista atípica, que siempre se ha encontrado en tierra de nadie, aunque algunos la llaman cantautora y otros punky. Road Ramos ha publicado dos discos ‘El desmontaje del productor’ (2015) y ‘¿Qué sueñan los perros?’ (2017), actualmente está componiendo su tercer disco, que verá la luz a principios del próximo año. Sus letras rebeldes hablan desde la violencia del positivismo, la lucha interna de no buscar el valor en uno mismo a través de la valoración de los demás, así como la búsqueda del amor propio.

Sobre las 22:00 horas María de Juan presentará su primer trabajo llamado 24/7, que vio la luz en febrero. Un trabajo producido por Manuel Cabezalí en el que ha participado el cantante y teclista Víctor Cabezuelo, líder de la banda Rufus T Firefly. Un disco conceptual, maduro y muy personal, compuesto por ella y que es sumamente peculiar atendiendo a la juventud de María.

La granadina, nacida en Valencia, descubre que quería cantar y escribir sus propias canciones cuando con 9 años se subió por primera vez a un escenario, ya con 22 decidirá componer su propia música. De formación bilingüe, María compone todas las letras de sus canciones junto con la música. Pertenece a una familia de larga tradición artística, su padre es el actor Jorge de Juan y su tío fue el famoso compositor Gregorio García Segura.

Cerrará la ‘Xtraordinary Night. Fase II’ MAVICA, nombre artístico de la cantante y compositora Marta Casanova. Originaria de Cartagena, la joven artista encontró en Londres el lugar y el entorno adecuados para materializar su EP debut. ‘Gone’ (2019) es una colección de canciones llenas de pop folk elegante, que le valió hacerse un lugar en festivales como Mad Cool y Vida Festival. ‘Send me to the water’ es el título de su segundo EP de MAVICA, publicado en abril, en el que la cantante da un paso adelante en su sonido y composición. En este nuevo trabajo incluye nuevos temas llenos de sus experiencias personales como ‘Ada road’ y ‘No it’s not’.

El concierto online de El Batel se emitirá en directo a partir de las 21:30 horas desde la cuenta de Facebook (@auditorioelbatel).