"Vivir tiene su complicación, el teatro es una más": La historia de superación de una actriz ciega que estrena en Cartagena 'La Cena de los idiotas'

Para una persona con una discapacidad visual, "vivir tiene su complicación, entonces, el teatro no es nada más una complicación más que superamos". Así lo afirma Matilde García Ruano, actriz con discapacidad visual grave de la compañía JALOQUE Teatro, la compañía de la ONCE en Cartagena . Ella considera que ha actuado toda su vida, ya que siempre ha tratado de "disimular mi discapacidad y hacer una vida normal".

García Ruano, que forma parte del grupo de teatro de la ONCE desde que se afilió a la organización, relata que su incursión en la interpretación comenzó hace años en la escuela municipal de teatro. Su experiencia demuestra que las barreras pueden romperse, generando empatía y mostrando al público que "se puede hacer una vida y una actividad normal, con una capacidad distinta".

Memorizar el escenario, un reto añadido

A la hora de preparar un papel, las dificultades se multiplican. Para aprenderse el texto, la actriz utiliza métodos como la ampliación de letras o, como ella misma explica, "uso mucho la grabación de voz". Con ella, repite sus frases hasta que las memoriza. A este desafío se suma el de dominar el espacio escénico: "hay que memorizar cada rincón, cada cable, cada mueble, cada esquina".

Matilde explica que es un ejercicio al que ya están habituados en su día a día, donde deben saber "dónde están las baldosas rotas, dónde están los escalones y dónde están las esquinas". Sin embargo, reconoce que en el escenario la dificultad es mayor, con obstáculos como los focos. Pese a todo, asegura que superar estas dificultades supone una "satisfacción tremenda".

Un trabajo supermeritorio

Alejandro Rodríguez, director de la compañía teatral, califica el trabajo de los actores como "supermeritorio". Destaca que "todos son capaces de subirse a un escenario, todos son capaces de estudiarse un papel, ya sea en braille o ya sea con la letra ampliada". Rodríguez subraya que el esfuerzo es lo que "les hace mucho más meritorios".

El objetivo del director es que los actores se familiaricen con el entorno para que el escenario sea "como estar en el salón de su casa". Se busca que se sientan cómodos y liberados, sin que ningún objeto suponga una complicación o un temor a tropezarse. "Hay muchos de ellos que no ven, que son ciegos totales, y no lo parecen", comenta con admiración.

Una comedia para reír y evadirse

JALOQUE Teatro estrena la comedia "La cena de los idiotas", una obra que narra la historia de un grupo de amigos que se reúne a cenar con una peculiar condición: cada uno debe llevar a un "idiota", y gana quien presente al más destacado. En esta ocasión, uno de los protagonistas decide conocer a su invitado antes de la cena, lo que desencadena "una hora y media de locura absoluta".

La representación tendrá lugar este viernes en el Centro Cultural de la Fundación del Mediterráneo de Cartagena a las 19:00 horas. El acceso es con un donativo de 3 euros. Gemma Pozo, en representación de la organización, aclara que este donativo se destina a "cubrir el trabajo que se va a hacer ese mismo día" para los actores y el equipo técnico.

Este estreno se enmarca en la celebración del Día Internacional del Teatro y coincide con el camino hacia el undécimo aniversario de la compañía en 2026. Pozo ha querido también agradecer el trabajo de los vendedores del cupón, "porque gracias a ellos, también se cubren todos los servicios sociales que presta la ONCE".