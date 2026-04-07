Las visitas a museos y centros de interpretación de Cartagena Puerto de Culturas crecieron un 20% en marzo

Los museos y centros de interpretación de Cartagena Puerto de Culturas han registrado un crecimiento notable durante el mes de marzo de 2026. Según los datos facilitados por el consorcio, se alcanzaron los 47.251 visitantes, lo que representa un aumento del 20,2% en comparación con los 39.297 del mismo periodo en 2025, es decir, 7.954 visitantes más.

La Semana Santa, un motor clave

El período de Semana Santa en los primeros compases de abril, ha sido especialmente significativo para estas cifras, concentrando un total de 25.672 visitas. En estas fechas, el Teatro Romano se ha consolidado como el monumento más popular de la ciudad, al atraer a 10.248 personas.

Éxito en la jornada de puertas abiertas

La jornada de puertas abiertas del Viernes de Dolores también ha mostrado una evolución muy positiva. Durante este día, la afluencia pasó de 4.138 visitantes en 2025 a 4.600 en 2026, lo que se traduce en un incremento del 11,2% y confirma el interés creciente por la oferta cultural cartagenera.