Víctor Serrano, nutricionista, sobre la mejor hora para hacer deporte: "A última vamos a tener el ritmo cardiaco más elevado y nos va a costar conseguir el sueño"

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, pero muchas de ellas se pueden prevenir con un estilo de vida saludable. El nutricionista y dietista, Víctor Serrano, ha explicado en 'Herrera en COPE Cartagena' las claves para cuidar la salud del corazón a través de la alimentación y otros hábitos, evitando así la necesidad de medicación y sus posibles efectos secundarios.

Se trata de elaborar unos menús diarios que nos ayuden a evitar las enfermedades o al menos retrasarlas lo máximo posible y en el caso de tener un diagnóstico minimizar los posibles daños que agraven las lesiones que hayan aparecido.

No hay milagros, si no consejos sencillos para saber qué es positivo y qué alimentos perjudican la salud para poder evitarlos en la dieta diaria.

El colesterol, un enemigo silencioso

Uno de los principales factores de riesgo es el colesterol alto, que produce aterosclerosis, un proceso por el cual las arterias se endurecen y se estrechan debido a la acumulación de grasa. Para evitarlo, Serrano recomienda evitar las grasas saturadas y trans, presentes en la bollería industrial y ultraprocesados.

En su lugar, el nutricionista aconseja potenciar el consumo de fibra, que ayuda a reducir el colesterol malo (LDL), y de omega 3, presente en el pescado azul. "Nos baja los triglicéridos", explica Serrano.

También menciona los frutos secos por su aporte de omega 6, aunque subraya la importancia de consumirlos con moderación "Podemos tomar algo de omega 6 que está sobre todo en los frutos secos, pero con moderación y sobre todo no podemos abusar del aceite de girasol, que tiene demasiado omega 6".

Hay alimentos que se pueden evitar para ayudar. Tan importantes como tomar los positivos es desechar algunos productos. "También podemos evitar los azúcares refinados, que son los responsables muchas veces de tener un problema de colesterol y los triglicéridos altos".

La actividad física regular, la alimentación equilibrada y las revisiones médicas regulares son las principales pautas de prevención de las enfermedades cardiovasculares

La hipertensión y cómo controlarla

Otro pilar en la salud cardiovascular es el control de la tensión arterial. Una tensión elevada obliga al corazón a trabajar más, lo que puede llevar a una hipertrofia, y daña las arterias, aumentando el riesgo de infarto e ictus.

Para mantenerla a raya, el experto aconseja reducir la sal en la dieta, ya que el sodio sube la tensión. Además, recomienda aumentar la ingesta de potasio, presente en frutas como el plátano y el melocotón, y valorar la suplementación con magnesio.

La inflamación crónica es otro factor que daña las arterias y facilita la acumulación de placas. Para combatirla, Serrano sugiere alimentos como el aceite de oliva virgen extra, la cúrcuma, el jengibre y verduras como el brócoli, además de asegurar niveles adecuados de vitamina D.

El nutricionista también pone el foco en la necesidad de controlar el azúcar en sangre, evitando los azúcares refinados, y es tajante con el alcohol. Según Serrano, "el alcohol nos puede aumentar la inflamación, la tensión arterial, acumulación de colesterol, así que tenemos que intentar restringirlo todo lo posible".

El ejercicio físico es otra de las recomendaciones fundamentales de Víctor Serrano para una buena salud integral. Según el experto, "el ejercicio es fundamental, baja la tensión arterial, nos baja los niveles de colesterol, nos disparan las endorfinas, y también influye positivamente en el descanso".

Lo recomienda especialmente a primera hora de la mañana. "Claro, sobre todo si es ejercicio de alta intensidad o de alto impacto, pues al final si lo hacemos a última hora del día, pues vamos a tener el ritmo cardiaco un poquito más elevado y nos va a costar conseguir el sueño, pero si lo hacemos a primera hora nos va a dar incluso un poquito más de energía en nuestro día a día".

Finalmente, el experto resume los alimentos más importantes para proteger el corazón, entre los que se encuentran el pescado azul, los frutos secos, la avena, las legumbres, los frutos rojos y el aguacate. Aconseja realizar cinco comidas al día y mantener otros hábitos saludables como no fumar, una hidratación adecuada y un buen descanso de entre 7 y 9 horas diarias.