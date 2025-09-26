Víctor Serrano, nutricionista, sobre la inflamación crónica: "Puede ser síntoma de problemas cardiovasculares, artritis, diabetes, obesidad o Alzheimer"

La inflamación crónica es una respuesta del sistema inmunológico que se mantiene activa durante un período prolongado de tiempo, incluso cuando ya no hay una amenaza real, como una infección o una lesión.

La inflamación, en sí misma, es un proceso natural y necesario del cuerpo. Es la forma en que el organismo responde a una agresión, como una herida, una infección o una toxina. En este caso, hablamos de inflamación aguda, y suele ser temporal.

Pero cuando esa respuesta no se apaga o se activa sin razón aparente, se convierte en inflamación crónica, una condición silenciosa que puede dañar tejidos y órganos con el tiempo. Hay forma de mejorar la situación a través de la alimentación.

Como explica el experto en nutrición Víctor Serrano, puede ser síntoma de muchas enfermedades. "Pueden ser problemas cardiovasculares, artritis, diabetes tipo 2, obesidad, enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer, etcétera", indica.

Al problema hay que ponerle solución. "Se puede mejorar, si es verdad que podemos incluir ciertos alimentos como por ejemplo los que son ricos en omega-3, que está en el pescado azul, salmón, sardinas, caballa, atún... ¿Por qué omega-3? Porque reduce la producción de moléculas inflamatorias como por ejemplo las prostaglandinas y la recomendación diaria sería unas dos o tres veces por semana aproximadamente".

En cuanto a la forma de cocinarlo, ideal sería que no sea frito, sino a la plancha o al horno que va a hacer que cumpla mejor esa función antiinflamatoria.

verduras y frutas, un acierto

Hay más alimentos que pueden ayudar a que la persona se sienta mejor. "Podemos incluir también verduras de hoja verde como por ejemplo las espinacas, la rúcula, el cale, las acelgas, que suelen tener vitaminas antioxidantes como vitamina A, la C, la K y también tienen minerales que ayudan a modular la respuesta inflamatoria".

¿Cómo las podemos tomar? "Por ejemplo, salteado en forma de menestra, en ensaladas, haciéndonos batidos verdes..."

Las frutas también serán buenas aliadas. "Claro, por ejemplo, podemos tomar frutas ricas en antioxidantes como los arándanos, las cerezas, las fresas, las uvas moradas, las granadas, que estas contienen flavonoides y antocianinas que nos ayudan a reducir esa inflamación celular".

COPE El nutricionista Víctor Serrano en su clínica

Las recomienda tomar en almuerzos, meriendas, o como snack, además de con los yogures, con los copos de avena... y añade a la lista de productos beneficiosos los frutos secos. "Los frutos secos también son buenos. Tenemos las nueces, las almendras, las semillas de chía, la linaza, que bueno tienen grasas saludables, en concreto omega 6, tienen fibra, tienen antioxidantes y sería interesante tomar al día un puñado más o menos, unos 30 gramos", advierte el experto.

Hay que elegirlo bien. "Y bueno, la idea sería no tomar los fritos ni salados, sino crudos o tostados. Sin azúcar y sin sal", explica Serrano.

el aceite de oliva

El aceite de oliva virgen extra, también suma a la causa. "Tiene antioxidantes, como por ejemplo una sustancia llamada oleocantal, que bueno que parece que tiene un efecto al ibuprofeno, antiinflamatorio. Sin pasarse a utilizar con ensaladas, y si vamos a utilizarlo para cocinar, que sea a bajas temperaturas, ya que a altas temperaturas cambia su composición y se pierde en parte de estas propiedades".

"El tomate es muy rico en licopeno, que es un antioxidante antiinflamatorio. A los hombres le viene muy bien para prevenir el cáncer de próstata con la avanzada edad, y podemos hacer como salsa de tomate, mezclado con un poquito de aceite de oliva virgen extra, y podemos tomarlo crudo, en ensaladas o incluso en batidos".

También hay infusiones ideales. "Podemos también meter té verde, que tiene antioxidantes y además es un potente diurético, y gracias a los efectos antioxidantes inhibe esas moléculas proinflamatorias. Podemos tomar una o dos tazas al día más o menos de té". También recomienda la ingesta de ajo y cebolla.

La cúrcuma también es beneficiosa para reducir la inflamación. "La cúrcuma tiene curcumina, que es un antiinflamatorio muy potente, y si lo mezclamos también con pimienta negra, podemos mejorar su absorción unas 20 veces más o menos. Y podemos tomarlo en infusiones, en comidas como arroces, o las sopas, en forma de batidos, o incluso ya vienen en suplementos en cápsulas con curcumina pura".

Pixabay Una persona cocinando

Por último hay un dulce que también puede ayudar. "El cacao puro desgrasado cero cero, es decir, que no tenga ni azúcar ni grasa, que lo recomiendo mucho para los desayunos. Tiene polifenoles. Tiene también teobromina, que es un estimulante del sistema nervioso central, como lav cafeína, aunque un poquito más leve"·

Por contra hay alimentos que van en contra de sentirse mejor. "Son proinflamatorios, por ejemplo, los ultra procesados, azúcares refinados, frituras industriales, harinas refinadas y blancas, las carnes que son también ultra procesadas, como salchichas, embutidos, bebidas con azúcar o postres azucarados o el alcohol. Todo eso induce la inflamación crónica".