Víctor Serrano, nutricionista, descubre los beneficios ocultos de las uvas más allá de la Nochevieja

Las uvas, protagonistas indiscutibles de la Nochevieja, son en realidad un alimento con múltiples beneficios para la salud que se pueden aprovechar durante todo el año. Más allá de la tradición de las doce campanadas, esta fruta ofrece propiedades que muchos desconocen, según ha explicado el experto en nutrición y dietética Víctor Serrano.

Este 31 de diciembre volverán a ser las reinas de la medianoche por una costumbre importada de Francia aprovechando la excusa para solventar un excedente, pero en cualquier momento del año son un buen postre acontecimiento.

Un potente cóctel antioxidante

Uno de los mayores tesoros de las uvas es su alto contenido en antioxidantes, como los polifenoles, que mejoran la salud celular. Serrano destaca el resveratrol, un compuesto tan potente que ya se utiliza en suplementos por su efecto antienvejecimiento y su capacidad para controlar el exceso oxidativo del cuerpo.

A menudo se piensa que las uvas contienen demasiado azúcar, pero el experto aclara que esta percepción es errónea. La clave está en la piel, que es rica en fibra, un componente que retrasa el vaciamiento gástrico y evita que los niveles de azúcar en sangre suban bruscamente, a diferencia de lo que ocurre con un mosto o un ultraprocesado.

Sin excederse en su consumo es una fruta aconsejable especialmente en la temporada de julio a octubre, aunque hay producción más allá de esas fechas.

Pixabay Unas vides

Beneficios para el corazón y el descanso

La salud cardiovascular es una de las grandes beneficiadas por el consumo de uvas. Según Serrano, sus polifenoles "mejoran la función de los vasos sanguíneos y reducen la oxidación del colesterol LDL", conocido como el 'colesterol malo'. Este efecto está relacionado con la famosa "paradoja francesa", que asocia el consumo moderado de vino y uvas con una mejor salud cardíaca.

Por si fuera poco, existen estudios que muestran una relación entre el consumo de uva y la mejora del sueño. Aunque no se trata de un somnífero, sus compuestos bioactivos pueden contribuir a un mejor descanso como parte de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Hay estudios que hablan de ello.

Aliadas en el deporte y en la dieta diaria

Los deportistas también pueden encontrar en las uvas un gran aliado, ya que aportan los hidratos de carbono necesarios para obtener energía durante los entrenamientos. Además, sus antioxidantes son clave para prevenir el deterioro y la oxidación celular, lo que favorece la recuperación muscular tras el ejercicio físico.

Para incluirlas en el día a día, el nutricionista recomienda una ración moderada. "Un puñado al día de uvas, 5 o 6 uvas diarias, pues nos pueden aportar un buen beneficio", afirma, desaconsejando tomar un racimo entero de una sentada. También ha señalado que sus polifenoles actúan como "probióticos suaves" que alimentan a las bacterias intestinales, cuidando así la microbiota.

Su versatilidad permite añadirlas en ensaladas, como postre o como snack. Sin embargo, Serrano advierte sobre una combinación popular: la tabla de quesos. "El problema del queso es que si abusamos, pues, es mucha grasa saturada, que nos pueden aumentar niveles de colesterol", explica, recomendando evitar el queso curado en el día a día.