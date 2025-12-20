Víctor Navarro, experto en seguridad vial, zanja la duda: esto es lo que debes llevar en el coche, la baliza V16 o los triángulos

La inminente llegada del nuevo año trae consigo una duda recurrente entre los conductores: ¿siguen siendo válidos los triángulos de emergencia o es obligatorio usar ya la nueva baliza V16? Un experto en seguridad vial, Víctor Navarro, ha arrojado luz sobre esta polémica, ofreciendo una recomendación clara para evitar sanciones y, sobre todo, garantizar la seguridad.

Navarro ha explicado que, aunque la baliza V16 será obligatoria 'a todas, todas', la legislación aún no está completamente definida. Por ello, su consejo es tajante: 'a día de hoy, recomendaría llevar los 2'. Según el experto, hasta que no haya 'una legislación o una instrucción clara', lo más prudente es mantener los triángulos en el maletero junto a la nueva señal luminosa.

Una obligatoriedad prematura

La medida que impone la obligatoriedad de la baliza V16 entra en vigor el próximo 1 de enero, una fecha que, según Navarro, no ha sido la más acertada. Con ironía, el experto ha comentado que la DGT 'debería haberse esperado a ponerlo el día 7, que hubiera sido un buen regalo de reyes'. Una opinión que denota la premura con la que muchos conductores deberán adaptarse a la nueva normativa.

Ayuntamiento de Cartagena Víctor Navarro en una charla con niños

Precaución ante el mal tiempo

Además de la nueva señalización, Navarro ha recordado la importancia de la precaución en la carretera durante los desplazamientos navideños, especialmente ante inclemencias meteorológicas como la nieve o la lluvia. El experto insiste en la necesidad de ser 'cansinos' y 'repetitivos' en materia de seguridad vial para evitar accidentes durante estas fechas.

La Dirección General de Tráfico también secunda estas advertencias con consejos prácticos. Entre sus recomendaciones se encuentran aplazar el viaje si hay riesgo de nevada, llevar siempre las cadenas en el maletero, no superar los 30 km/h al usarlas, y mantener el depósito de combustible por encima de la mitad para que el vehículo pese más y garantice la calefacción.

Otras pautas fundamentales incluyen limpiar la nieve acumulada en el parabrisas y guardabarros, y llevar siempre en el coche ropa de abrigo, agua, algo de comida y el móvil con batería. No obstante, para Navarro, el consejo más importante es usar el sentido común: ante un imprevisto, lo mejor es 'parar el vehículo y hacer noche o esperar a que pase el temporal'.

Al final, la mejor precaución es la prudencia y la paciencia, ya que, como subraya el especialista, no hay que olvidar nunca que 'lo importante es llegar'.

Pixabay Un coche conduciendo con nieve