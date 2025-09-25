El vicealmirante Victoriano Gilabert se despide de la Armada tras 42 años de servicio

El vicealmirante Victoriano Gilabert Agote, Almirante de Acción Marítima (ALMART), ha celebrado su despedida oficial a bordo del buque 'El Camino Español', atracado en el muelle de la Curra de Cartagena.

Gilabert pasará a la situación de reserva el próximo domingo 28 de septiembre, tras más de cuatro décadas de servicio ininterrumpido en la Armada Española.

La ceremonia, desarrollada en la cubierta del buque, contó con representación de todas las unidades navales con base en Cartagena, la Unidad de Música del Tercio Levante y la presencia del Almirante del Arsenal, vicealmirante Alejandro Cuerda Lorenzo, además de autoridades militares y civiles.

Tras recibir los honores de ordenanza y pasar revista a la fuerza, Gilabert se despidió de la Bandera Nacional y dirigió unas palabras de agradecimiento a las dotaciones por su compromiso con España. Posteriormente, se arrió su insignia como ALMART, que le fue entregada como recuerdo por el capitán de navío Pablo Ramón Murga Gómez. El acto concluyó con el himno de la Armada.

Nacido en Orihuela en 1964, Gilabert ingresó en la Escuela Naval Militar en 1983. Ha mandado buques como la fragata Méndez Núñez y el buque escuela Juan Sebastián de Elcano. Desde diciembre de 2023 ejercía como ALMART en Capitanía General de Cartagena y representante institucional de las Fuerzas Armadas en la Región de Murcia.