Un viaje sensorial a la Navidad romana: la propuesta del Museo del Foro de Cartagena para toda la familia

Cartagena Puerto de Culturas ha puesto en marcha una original propuesta para estas fiestas con la programación Saturno y la fiesta del sol invencible. La actividad, que se desarrolla en el Museo del Foro Romano, invita a un viaje para redescubrir el origen romano de la Navidad a través de una experiencia inmersiva y sensorial.

Un banquete en la antigua Carthago Nova

El complejo arqueológico se transforma para la ocasión en un escenario único. Los visitantes pueden recorrer un gran comedor romano preparado para el banquete y una cocina repleta de vida, todo decorado con guirnaldas y lucernas que evocan las celebraciones del solsticio de invierno. Se trata de un viaje sensorial que permite contemplar, oler y sentir cómo eran las fiestas en la antigua Carthago Nova.

Príncipes y artesanos por un día

Las actividades están pensadas para toda la familia, pero especialmente para los más pequeños. Durante los fines de semana de diciembre y los días centrales de Navidad, los niños se convierten en príncipes por un día, guiados por los dioses Saturno y Fortuna. El recorrido incluye la degustación de bollitos de miel recién hechos, la creación de una figurilla de barro para regalar y tiempo para jugar como lo hacían los niños romanos hace dos milenios.

Puerto de Culturas Comedor romano

La visita, de carácter teatralizado y participativo, busca crear vivencias y recuerdos únicos en los asistentes. La organización la describe como una experiencia donde "el pasado cobra vida y los dioses caminan con nosotros entre risas, y canciones". Además, los mayores pueden brindar con un vino dulce por cortesía de la Bodega Llanos y Monte de Mula, mientras descubren el origen de muchas de nuestras tradiciones navideñas.

Esta programación especial tendrá lugar los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre y el 2, 3 y 4 de enero. Todas las sesiones se celebrarán a las 11:30 horas en el Museo del Foro Romano de Cartagena.