Un verano loco acaba con un 72% de ocupación de los hoteles de Cartagena en el mes de agosto

Han ganado menos dinero este verano por las ofertas de última hora, pero han recibido más turistas y en el sector hotelero de Cartagena se quedan con el dato positivo a la hora de hacer una valoración ya con los datos sobre la mesa. Las previsiones para agosto eran horrorosas al terminar un buen mes de julio. Presagiaban un agosto negro y los datos, afortunadamente, les han llevado la contraria gracias al ingenio de sus reponsables. Se ha alcanzado durante el mes de agosto una ocupación de alrededor del 72%, que supera las cifras del mismo periodo en el año 2018. Valoran positivamente que el esfuerzo que ha hecho el empresario haya tenido recompensa en la llegada de los turistas en un mayor número eligiendo Cartagena como destino.

De cara a las fiestas de Carthagineses y Romanos, las expectativas no son demasiado positivas, porque no tienen casi relevancia. Las fechas de los festejos no ayudan, porque entienden que acaba de terminar el verano y se ha producido la vuelta al cole, por lo que los bolsillos no están para demasiados gastos extra. Solamente el último fin de semana de las fiestas, que arrancarán el próximo día 20, tiene algo de especial para los hoteles en cuanto a ocupación. El resto de los días son prácticamente irrelevantes y el primer fin de semana es como otro cualquiera del año.

El sector hotelero está pendiente de las actuaciones que se puedan llevar a cabo en cuanto a promoción turística por parte del nuevo gobierno municipal, mientras que piden que Francisco Bernabé mantenga el buen funcionamiento del Instituto general de Turismo que ha destacado en su última etapa como un organismo profesional que ha sido muy positivo para quienes viven de los turistas que han de llegar a Cartagena durante el año.