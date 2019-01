Variedad y calidad en el Batel para los primeros meses del año

Cosacos rusos, la ópera de Madama Butterfly, musicales infantiles sobre Peter Pan y Ben y Holly o el mago Yunke pasarán además por las tablas del auditorio. Meses culturalmente muy interesantes como propuesta del Batel en este primer semestre. Por el centro cartagenero pasarán hasta el mes de junio Dani Rovira, Niña Pastori, Cepeda, Pablo Milanés, Café Quijano, la Compañía Estatal de Danza de Cosacos Rusos, la ópera Madama Butterfly, los musicales infantiles de Peter Pan y Ben y Holly, el mago Yunke y un ciclo de la Orquesta Sinfónica Región de Murcia para toda la familia, entre otros espectáculos. Las entradas ya se pueden adquirir tanto en taquilla como en la web del auditoriowww.auditorioelbatel.es

Comienza la temporada del Auditorio El Batel de Cartagena, el sábado 26 de enero, con “No te metas en política”, un show basado en el late night emitido en Youtube de la mano de los humoristas Facu Díaz y Miguel Maldonado. Este espectáculo, anunciado hace unas semanas, tiene las entradas agotadas. Ese mismo día, el 26 de enero, comienza el ciclo de abono que la Orquesta Sinfónica Región de Murcia hará en El Batel. Cuatro conciertos repartidos hasta mayo. Brothers in Band vuelve el sábado 9 de febrero con el espectáculo 'The very best of Dire Straits' a Cartagena en el que repasará los temas principales de la discografía de la banda británica de rock liderada por Mark Knopfler.

El 10 de febrero, el auditorio cartagenero acoge la gala benéfica ‘Ellas, artistas’ y Peter Pan estará en El Batel el 17 de febrero. El programa UrbanCT del Ayuntamiento de Cartagena organizará en El Batel, 23 de febrero, “Hip Hop Sinfónico”, un espectáculo de cultura urbana acompañada en directo por la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Cartagena.

Los multi nominados a los premios Latin Grammy, Café Quijano, presentarán en Cartagena su nuevo trabajo” La vida no es La La La“. Viernes, 22 de marzo. Luis Cepeda, uno de los participantes más populares de Operación Triunfo, presentará el 12 de abril en Cartagena su primer álbum, ‘Principios’, donde se encuentran canciones propias elaboradas con la complicidad del productor y compositor David Sansebastián. El 3 de mayo será el turno para que Niña Pastori muestre su último trabajo “Bajo tus alas” y el 18 de mayo para el gran Pablo Milanés, que repasará en El Batel sus grandes himnos como Yolanda. El 5 y 6 de abril Dani Rovira estará en El Batel presentando “Odio”. La programación completa pueden encontrarla en la web del propio auditorio.