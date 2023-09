La UPCT sale a la calle con motivo de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras

Un sensor que capta las señales del cerebro, un juego para predecir problemas de demencia o paneles solares para alimentar el dispositivo de monitorización de una colmena son algunas las novedades en divulgación científica con los que la UPCT y socios del consorcio EUt+ están sorprendiendo hoy a los asistentes a la feria tecnológica que está celebrando junto al Puerto con motivo de la Noche Europea de los Investigadores, a la que únicamente esta mañana ya han asistido más de un millar de escolares de una veintena de centros educativos.

Los jóvenes preuniversitarios han recorrido apasionados los 25 talleres, tantos como años cumple la UPCT, para conseguir completar los pasaportes científicos con los que la Politécnica ha incentivado su participación en las demostraciones tecnológicas. Han trabajado duro: cambiando la rueda de una moto, creando un visor para hologramas, dibujando personajes de realidad virtual, enfrentándose a cubos de Rubik o compitiendo en un trivial sobre redes sociales. También se han prestado a experimentos del proyecto Juno+, del grupo Neurocor, para captar las señales que emite su cerebro y han resuelto puzles de memorización que anticipan problemas de demencia.

De panel solar a panel de abejas. Investigadores búlgaros de la politécnica de Sofía, socios de la UPCT en el consorcio de la Universidad Europea de Tecnología (EUt+) han explicado su proyecto Solar Bee Project para monitorizar el estado de las colmenas con la energía suministrada por una instalación fotovoltaica.

Participan en la feria tecnológica, que se reanuda esta tarde de 17 a 23 horas, todas las escuelas y la facultad de la UPCT, con actividades sobre modelos genéticos, ingeniería civil, turismo sostenible, uso de redes sociales, movilidad urbana, inteligencia artificial, robótica, realidad aumentada, nanotecnología o juegos matemáticos, entre otros.

También han asistido los jóvenes investigadores de institutos de educación secundaria de la Región de Murcia. En concreto, alumnado de los IES de Cartagena San Isidoro, Mediterráneo e Isaac Peral expondrán sus trabajos de investigación desarrollados durante el curso pasado y que fueron presentados en el Congreso SIMIP que acoge cada año la UPCT. Del mismo modo, estudiantado del IES Mediterráneo expondrán el coche eléctrico con el que consiguieron la victoria en la última edición de la competición Greenpower celebrada en el circuito de Cartagena.

La vicerrectora de Investigación, Transferencia y Divulgación, Catalina Egea, ha inaugurado la feria junto a Ignacio Jáudenes, delegado de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena y Paqui Rosique, coordinadora de la unidad de Cultura Cintífica e Innovación de la UPCT.

Eventos similares por la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras se realizan este viernes en más de 280 ciudades europeas. La UPCT participa a través del proyecto Science Goes To School (GTS), un proyecto financiado por las acciones Marie Sk?odowska-Curie, con identificador de convocatoria HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01 (MSCA and Citizens2022; grant agreement: 101061179). Además, las actividades desarrolladas por la UPCT cuentan con la colaboración de la Asamblea Regional de Murcia, del Ayuntamiento de Cartagena, del Teatro Romano de Cartagena, de la Autoridad Portuaria de Cartagena y de la Federación de Tropas y Legiones de las Fiestas de Carthagineses y Romanos de Cartagena.

PASAPORTE CIENTÍFICO

La UPCT y su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) organizarán durante la jornada un sorteo de una tablet Samsung Galaxy Tab A8 para quienes sigan los perfiles sociales tanto de la Universidad como de su UCC+i y hagan una publicación que incluya el hashtag #NocheUPCT.

Por otro lado, los visitantes dispondrán de un 'pasaporte científico' que tendrán que ir rellenando conforme vayan participando en los distintos talleres del evento. En función del número de sellos obtenidos, recibirán premios de merchandising de la UPCT.