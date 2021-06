La UPCT dona al Banco de Alimentos los 16.000 kilos de patatas cosechadas en la finca Tomás Ferro

La Escuela de Agrónomos de la UPCT ha donado este miércoles al Banco de Alimentos los 16.000 kilos de patatas cosechados en la Finca Tomás Ferro en uno de los ensayos del proyecto europeo Soildiveragro.

Los investigadores pretenden reducir el uso agrícola de los fertilizantes químicos y productos fitosanitarios, y sustituirlos por la aplicación de microorganismos, como bacterias y hongos.

En esta investigación participan 22 socios de universidades, centros de investigación, empresas y asociaciones de agricultores de siete países de la Unión Europea.

La rectora, Beatriz Miguel, y el gerente, Isidro Ibarra, han entregado la cosecha recolectada hasta ahora a voluntarios del Banco de Alimentos de Cartagena, que hoy mismo comenzará el reparto entre ONG's como La Huertecica, El Buen Samaritano y las distintas delegaciones de Cáritas.

El próximo 12 de junio recogerán productos no perecederos en el Upper de La Vereda de San Félix, para dar respuesta a las grandes necesidades que está generando la crisis derivada de la pandemia.

El catedrático del área de Producción Vegetal, Juan Fernández, señala que el proyecto está centrado en la mejora de la diversidad del suelo añadiendo microorganismos beneficiosos. "Son como biofertilizantes", dice.

Entre sus beneficios, pueden tener un efecto liberador de nutrientes, facilitan la defensa de las plantas frente a algunas enfermedades y mejoran la estructura del suelo", añade el investigador.

Paralelamente, se estudia la influencia de dichos biofertilizantes sobre los lixiviados de nitratos a distintas profundidades, con objeto de poder reducir la contaminación de los acuíferos por este nutriente.

El proyecto contempla 15 casos de estudio. Dos de ellos se desarrollan en la Región de Murcia, coordinados por la UPCT. En la Finca Tomás Ferro de la UPCT hay prevista una rotación de cultivos de patata, brócoli, melón y, de nuevo patata, producidos de forma convencional. Las próximas cosechas de estos cultivos también se destinarán al Banco de Alimentos.

En la finca La Junquera, en el Noroeste de la Región, hay otro tipo de rotación, con centeno, veza y trigo cultivados en secano y de forma ecológica.

El proyecto Soildiveragro 'Soil biodiversity enhancement in European agroecosystems to promote their stability and resilience by external inputs reduction and crop performance increase' (Grant agreement ID: 817819 Soildiveragro) está financiado por el programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea, tiene una duración de cinco años, finalizando en 2023, y cuenta con una financiación de 7 millones de euros.

En la UPCT participa un equipo multidisciplinar, integrado por investigadores de los grupos de Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Agua (GARSA), Hortofloricultura Mediterránea; Protección de Cultivos; Economía Agraria;Genética y Biología Vegetal. Los investigadores responsables son Raúl Zornoza y Silvia Martínez.

