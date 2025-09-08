La UPCT da la bienvenida a más de 1.200 nuevos estudiantes, la mayor cifra desde el año 2013

Hacía más de una década que no llegaban a la UPCT tantos nuevos estudiantes como los que comienzan este martes sus clases y han sido recibidos hoy en sus respectivos centros docentes para conocer las instalaciones, al profesorado y a los alumnos tutores que les guiarán en sus primeros pasos como universitarios. El número de matrículas de nuevo ingreso en grados, alrededor de 1.300, es el mayor en la Politécnica de Cartagena desde el curso 2013-14.

Los siete centros docentes de la UPCT han recibido esta mañana al nuevo alumnado en una jornada de presentación y convivencia, con desayuno gratuito en las cantinas, que ha llevado a todos los estudiantes al Paraninfo de la Politécnica. La masiva asistencia ha requerido que el acto de bienvenida se haya hecho en varios turnos, empezando por los matriculados en la Escuela de Industriales y posteriormente con los estudiantes del resto de centros.

El centro con más estudiantes, la Escuela de Industriales, ha organizado una gincana por el antiguo Hospital de Marina y un bingo humano para conocer a sus compañeros de clase. “En las ingenierías es fundamental formar grupos de trabajo”, explica la subdirectora Ana María Nieto.

La vuelta a las aulas en la Universidad Politécnica de Cartagena viene acompañada de acciones formativas, deportivas y de ocio para los estudiantes destinadas a facilitar la integración del aluvión de nuevos alumnos de grado, impulsar el dinamismo de la vida universitaria en la ciudad y combatir el abandono académico que existe en los primeros cursos académicos.

Las presentaciones han incluido charlas motivadoras de estudiantes veteranos y exalumnos que han explicado a los nuevos alumnos las salidas profesionales de los estudios que van a cursar. También se les ha informado del Plan de Acción Tutorial de la UPCT, que cuenta con 75 grupos formados por alumnos tutores y profesores para guiar a los estudiantes de nuevo ingreso y resolver sus dudas sobre cuestiones académicas y de vida universitaria. Hay un 50% más de alumnos tutores que el curso pasado.

La primera semana del curso concluye este viernes con una jornada destinada a conocer las instalaciones, las asociaciones de estudiantes, los museos de la UPCT y las instalaciones deportivas en las que pueden ejercitarse. La actividad concluirá con una fiesta con música, paella y piscina en Ilusión Sport. La participación en la jornada concederá al alumnado 0,5 créditos.

Durante la segunda semana los nuevos estudiantes podrán comprobar sus conocimientos previos en dos materias fundamentales en las carreras de Ingeniería, Arquitectura y Empresa que imparte la UPCT: Matemáticas y Física.

Estos cursos son “una excelente oportunidad para conocer cómo se estructuran las asignaturas y familiarizarse con el ritmo universitario”, destaca el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Antonio Guerrero, quien espera que esta formación ayude al alumnado a “ganar confianza” pues el tránsito de Bachillerato a la Universidad “puede ser un cambio muy brusco para algunos alumnos, pese a que tengan capacidad más que suficiente para superar con éxito nuestros estudios”, sostiene.