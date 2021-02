La UPCT aparca por ahora la construcción de la nueva Escuela de Arquitectura

La rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena, Beatriz Miguel, ha confirmado esta mañana que a corto plazo no se construirá la nueva sede de la Escuela de Arquitectura en el Campus de Alfonso XIII porque su ejecución casi duplica el presupuesto inicial pasando de 7 a 12 millones de euros. "Mientras sea mi mandato no podemos abordar su construcción porque la situación actual no es muy boyante por culpa de la pandemia" ha indicado la rectora.

El retraso de tres años que acumula su construcción está relacionado con desacuerdos con el despacho de arquitectura, que ganó el concurso nacional organizado a tal efecto, respecto al precio de la actuación.

La UPCT está rehabilitando actualmente el edificio principal del antiguo CIM para que siga acogiendo Arquitectura mientras no se ejecute el proyecto de Alfonso XIII.

Las obras de acondicionamiento están financiadas con la parte proveniente de los fondos FEDER que se iban a destinar al nuevo edifcio universitario.