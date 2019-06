Unos tanto y otros tan poco

Millones de personas mueren en el mundo de hambre. Sí, en pleno 2019 la gente sigue careciendo en lugares de nuestro planeta de las cosas más básicas. Concienciarnos y tomar medidas es lo que pretende la exposición 'El despilfarro alimentario' que Manos Unidas va a inaugurar el próximo viernes en los Viernes de San Diego, que unen la cultura y la fe para empezar el fin de semana con un motivo para reflexionar. 12 paneles componen esta exposición que muestra la cantidad de comida que se desperdicia cada día en nuestras casas, en hoteles o restaurantes o incluso en los colegios en forma de desayunos que terminar en las papeleras. También la cantidad de esos alimentos y de plásticos que tiramos a la basura y que contribuyen al perjuicio que ya se le hace el planeta.

Manos Unidas afirma que no hacen falta más alimentos, porque un tercio de ellos acaban en la basura mientras hay 800 milllones de personas que pasan hambre y darían lo que fuera por tener esa comida a la que en muchos sitios no se le da valor. No se trata solo de contemplar la cruda realidad en datos, sino ver también qué podemos hacer para cambiar la situación empezando pro reducir y acompasar la lista de la compra y los productos que almacenamos sin sentido en nuestros frigoríficos. La exposición, que va a estar durante una semana en la parroquia de San Diego, es para todos los públicos, pero ideal para mentalizar a los más pequeños también de que no se debe tirar comida que otros niños querrían tener para ellos. La inauguración oficial será este viernes, a partir de las 20.30 horas.