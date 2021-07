Universitarios europeos realizan prácticas en la UPCT de la mano de la Universidad Europea de Tecnología

La presencia de la Politécnica de Cartagena en el supercampus continental de la Universidad Europea de Tecnología se plasma ya en las aulas, laboratorios y despachos de la UPCT. Desde hace días hacen prácticas de robótica asistencial estudiantes rumanos en la UPCT, los primeros de EUt+, la próxima semana llegan dos grupos más desde Alemania y Rumanía para participar en otros proyectos y esta tarde inicia una visita de trabajo el coordinador general de esta alianza internacional respaldada por la Comisión Europea.

Ejemplo de la mayor movilidad de estudiantes e investigadores que facilita el consorcio EUt+ son las prácticas que desde comienzos de mes están realizando cuatro alumnos rumanos en la Escuela de Industriales. “Proceden de la Technical University of Cluj-Napoca, donde estudian robótica y mecatrónica en contacto con grandes empresas como Porsche, y van a diseñar e imprimir en 3D la envolvente del robot asistencial que estamos desarrollando para ayudar a personas mayores que viven solas”, explica el profesor Joaquín Roca.

Otros tres estudiantes rumanos llegan la próxima semana para incorporarse a un proyecto de ingeniería biomédica en el que investigadores de la UPCT están desarrollando un simulador de paciente Covid. Y tres alumnos más de otra universidad socia de EUt+, la alemana Hochschule Darmstadt, realizarán también en los próximos días sus prácticas académicas en la Politécnica de Cartagena.

Los miembros que junto a la UPCT forman este consorcio son la Université Technologie de Troyes (Francia), la Hochschule Darmstadt (Alemania), la Technical University of Sofia (Bulgaria), la Cyprus University of Technology (Chipre), la Technological University Dublin (Irlanda), la Riga Technical University (Letonia) y la Technical University of Cluj-Napoca (Rumanía).