La Universidad Politécnica de Cartagena desarrolla redes 5G sin operadora para conectar miles de dispositivos IoT de forma autónoma
Investigadores de la Politécnica de la UPCT impulsan un sistema pionero que se autogestiona con IA y no necesita las tradicionales estaciones base
Murcia - Publicado el
1 min lectura
El Grupo de Ingeniería Telemática de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) lidera un nuevo proyecto de investigación para desarrollar una generación de redes 5G sin operadora. El objetivo es que sean capaces de conectar de forma eficiente miles de dispositivos de Internet de las Cosas (IoT).
Redes inteligentes y autónomas
La iniciativa busca mejorar las comunicaciones en entornos con una alta densidad de sensores, como zonas urbanas, industriales y agrícolas. La clave está en las tecnologías 5G privadas, donde los propios dispositivos se conectan y coordinan entre sí de manera autónoma, inteligente y segura, funcionando sin necesidad de operadora ni de las estaciones base tradicionales.
Aplicaciones y transferencia al mercado
Durante el proyecto se diseñarán algoritmos de gestión de red basados en inteligencia artificial y nuevos dispositivos de comunicación. Sus aplicaciones se centran en ámbitos que demandan tiempo real, como la monitorización ambiental, la supervisión de equipos industriales o la agricultura de precisión.
Para asegurar su llegada al mercado, los resultados se transferirán a Qartia Smart Technologies, spin-off de la UPCT. Según el investigador principal, Antonio Javier García Sánchez, el proyecto busca "avanzar en la soberanía Europea de redes privadas 5G", alineándose con iniciativas como el proyecto MERCI. Varias empresas ya participan en proyectos piloto.
Financiación y respaldo internacional
El proyecto ha obtenido una financiación de 87.200 euros de la convocatoria Prueba de Concepto 2025 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Fue seleccionado entre casi 1.200 propuestas, con una tasa de éxito inferior al 12%, siendo el único concedido a la UPCT en esta edición. Además, la universidad acogerá una reunión del ETSI, el estándar europeo de telecomunicaciones, en junio de 2026.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.