La Unión se topa con el 'muro' del Gobierno central y rechaza el sellado de la bahía de Portmán

El Ayuntamiento de La Unión, el Gobierno de la Región de Murcia y diversos colectivos vecinales y ecologistas han expresado su rechazo firme al sellado de la bahía de Portmán. La decisión se ha comunicado tras una reunión en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que ha generado una profunda decepción por la falta de diálogo del Gobierno central.

El alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, y el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, han lamentado la posición cerrada del Ministerio, centrada únicamente en el sellado. Según el consistorio, el encuentro ha demostrado la existencia de “un muro de incomprensión” que ignora la postura unánime del territorio y descarta cualquier alternativa para la regeneración integral de la bahía.

Una decisión que "va más allá"

El alcalde ha advertido que el sellado “no solo supone renunciar a la recuperación de la bahía, sino que va mucho más allá”. Esta medida, ha señalado, impediría “hacer justicia medioambiental tras décadas de degradación”, además de “truncar las aspiraciones de desarrollo sostenible de Portmán y poner en riesgo su propia identidad como localidad costera”.

Zapata ha insistido en que la identidad del municipio está ligada a su bahía. “Portmán es una localidad ligada a su bahía, y sin ella perdería gran parte de su esencia, algo que resulta absolutamente inconcebible para sus vecinos”, ha afirmado.

Ayto La Unión Reunión en Madrid

Falta de transparencia y diálogo

Durante el encuentro se ha recordado que el rechazo al sellado es unánime, ya que supone abandonar la solución consensuada en 2006, que preveía la regeneración completa de la bahía y la recuperación de su línea de costa. El consejero de Fomento ha criticado que la propuesta actual es una “solución de mínimos” que no atiende a las demandas históricas de la comarca.

Ambas administraciones han denunciado la falta de transparencia del Ministerio, acusándolo de no presentar una propuesta clara y de plantear actuaciones sin acuerdo previo en los órganos de seguimiento. Por ello, exigen al Gobierno de España que abandone la opacidad y convoque de manera urgente la comisión de seguimiento.

Portmán no puede seguir esperando ni ser objeto de decisiones impuestas" Joaquín Zapata Alcalde de La Unión

El objetivo es retomar un diálogo real con todas las partes implicadas para recuperar la solución integral. “Portmán no puede seguir esperando ni ser objeto de decisiones impuestas. Exigimos respeto, consenso y una solución que haga justicia a nuestro territorio”, ha concluido el alcalde.