Unas 300 personas asistieron al evento 'Cartagena te lleva de crucero'

Unas 300 personas asistieron al evento comercial “Cartagena te lleva de crucero”, celebrado este fin de semana en el auditorio El Batel, con el que la Autoridad Portuaria, Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con la colaboración de CruiseNews Media Group, han querido potenciar la imagen de Cartagena como destino de cruceros reuniendo a las principales navieras del sector de los cruceros.

La presidenta Yolanda Muñoz, ha valorado el evento como un éxito porque “a pesar del mal tiempo de este fin de semana, hemos conseguidos los resultados que perseguíamos, posicionarnos como un destino preferente en el Mediterráneo y como una de las principales escalas de cruceros para las navieras; y apoyar a la agencia de viajes a la hora de promocionar destinos de cruceros a clientes que buscan planificar sus vacaciones”.

Participaron las principales navieras como MSC, Costa, Celebrity, Azamara, Royal Caribbean, Princess, Cunard y Croisi Europe, y agencias de viajes de toda la Región de Murcia.

Durante los tres días, se creó un espacio informativo para acercar a los ciudadanos la mayor oferta de cruceros internacionales con los mejores barcos, todos los destinos y ofertas increíbles para planificar las vacaciones.

Los asistentes obtuvieron descuentos en torno al 10 por ciento para itinerarios de cruceros, sobre todo, por el Mediterráneo, y participaron en el sorteo de tres cruceros, uno por cada día del evento, cuyos premiados se sabrán el miércoles 22 de diciembre.

CRUCEROS SORTEADOS

Inauguración del buque Wonder of the Seas de Royal Caribian en mayo, en el evento inaugural de 3 días/2 noches. Es un crucero evento especial con todo pagado para prensa, agentes de viaje e instituciones. Es solo navegación Barcelona-Barcelona y se presentan los espectáculos, y todas las atracciones.

Costa es un crucero desde Valencia por el Mediterráneo en el Costa Luminosa. Salida el 1 de febrero. 7 días – Italia, Francia, España.

MSC es un crucero en el MSC Fantasía, en su itinerario de invierno saliendo de Barcelona o de Palma. 7 días – Italia, Francia, España.