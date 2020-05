Una veintena de denuncias por aglomeraciones y consumo de alcohol en la vía pública

La Policía Local de Cartagena interpuso ayer 21 denuncias por aglomeraciones de personas y consumo de alcohol en la vía pública, según ha informado el ayuntamiento

Durante el día de hoy martes, 12 de mayo, se han incrementado los controles policiales en el centro histórico. En este mismo sentido, el concejal de Seguridad, Juan Pedro Torralba, ha solicitado la colaboración de Policía Nacional para intensificar aún más la vigilancia y garantizar que se cumplen las normas de distanciamiento social.

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de ciudadanos y hosteleros para evitar aglomeraciones como las que se produjeron ayer en el primer día de apertura de bares, restaurantes y comercios.

“Si ciudadanos y hosteleros no demuestran la responsabilidad de la que se ha hecho gala hasta ahora nos arriesgamos a perder todo lo que se ha avanzado. Es fundamental que se cumplan la normativa sanitaria y de distanciamiento social vigente”, ha destacado Castejón.

Cartagena pasó ayer lunes 11 de mayo a la fase 1 de la desescalada, “pero eso no implica que la crisis sanitaria haya finalizado ni que estemos libres de contagios. No nos podemos permitir dar ni un paso atrás. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí en las mejores condiciones. Ciudadanos y empresarios deben entender que la Fase 1 no es un cheque en blanco. Si no actuamos correctamente, corremos el riesgo de que ocurra como ya ha pasado en otras zonas, dónde se ha producido un repunte y ha sido necesario endurecer de nuevo el confinamiento, cerrando bares y comercios. Ese sería un duro golpe que debemos evitar y sólo hay una forma de hacerlo; respetando al máximo el distanciamiento social”, ha precisado la alcaldesa.