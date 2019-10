Una respuesta que invita a la esperanza

Cantidad y calidad. Está claro que casi 60.000 personas son muchas personas, pero también la forma en la que con una sola voz pidieron una solución urgente para el Mar menor tiene feliz a la organización de la manifestación. Habían recibido muchas señales de que acudiría mucha gente, pero se vieron incluso sorprendidos por la cifra final. Lo reconoce un Leandro Sánchez que está muy feliz por "el despertar de la ciudadanía" y advierte que solo tiene que ser el germen para que los cartageneros luchen por cualquier tema que les preocupe. En cuanto a la cuestión del Mar Menor, Sánchez sabe que es un primer paso importante pero quedan muchos más. Para él la jornada de ayer fue la mejor forma de mostrar a los políticos que nadie se va a rendir en este camino.

El responsable vecinal habría preferido que los políticos hubieran escuchado el mensaje a través de los medios de comunicación. "No cumplieron y acudieron. Muchas veces no son capaces de ver hasta donde tienen que llegar y en algún momentos ciertas presencias se podrían considerar hasta provocación. Habría sido mejor que no acudieran". Aun así, sabe que ayer se removieron conciencias y que servirá para que se den cuenta de que no hay margen, que las medidas urgentes deben ser rápidas. Ellos van a seguir trabajando y harán pronto una asamblea abierta. También crearán una comisión de seguimiento para estar siguiendo al detalle cada actuación que se ponga en marcha y lo hacen sabiendo que desde ayer son menos los que "criminalizan a los vecinos por ir contra el progreso" al exigir más respeto a la laguna.