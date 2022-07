Una pelea multitudinaria en el centro de Cartagena acaba con dos jóvenes detenidos

La céntrica plaza del Ayuntamiento vivió el sábado por la noche una pelea multitudinaria en la que participaron una veintena de jóvenes que además se enfretaron con los empleados de un bar, a los que llegaron a agredir.

Como resultado de la pelea dos de los adolescentes acabaron detenidos.

Los sanitarios desplazados realizaron algunas intervenciones en el lugar de los hechos, pero no fue necesario ningún traslado a hospital.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha dicho que no van a tolerar estas actitudes y ha confirmado que la Policía ha detenido a dos jóvenes por estos incidentes.

"No vamos a tolerar estas actitudes. No se puede consentir que algunos vándalos tomen por costumbre acabar las noches de ocio con violencia . Estamos trabajando para hacer que Cartagena sea más turística y abierta. Hace tres semanas organizamos Rock Imperium con 40.000 espectadores sin un solo incidente; no merecemos episodios como éste". ha declarado Arroyo.

"En seguridad ciudadana es fundamental coordinar con la Policía Nacional para responder más rápido a esto incidentes violentos. Hay que atajarlos pronto y demostrar que no existe la impunidad. Ya hay dos detenidos y sigue la investigación porque esta gente tiene que responder ante un juez. El hecho de que haya menores metidos en estos enfrentamientos debe hacernos reflexionar a todos, empezando por sus familias. La calle debe ser un espacio de convivencia y quien no respete las normas debe asumir las consecuencias".