Una inyección albinegra de más 140.000 euros

Satisfacción y orgullo. Son dos de los sentimientos que hoy todavía abruman a un Paco Belmonte que ideó el partido con la mente puesta en ayudar con una importante cantidad económica a los más afectados por las intensas lluvias del mes de septiembre. La respuesta de los cartageneros llenando el campo fue la mejor noticia de una jornada muy especial en la que lo deportivo, ganó el Barcelona 0-2, quedó en un segundo segundo plano. "Hemos conseguido el primer reto. Era una prueba para que el club demostrara que estamos capacitados para afrontar grandes citas. La afición respondió de 10. El recibimiento fue espectacular ganando la solidaridad y el ver futbolistas que solo vemos en la tele y fue una gran fiesta haciendo al Cartagonova lucir como en las grandes citas. Todo el país habla de ese recibimiento del que estaba todo el mundo pendiente y orgulloso de que se hable en positivo".

Belmonte y sus colaboradores están haciendo una importante labor con el FCC Businees que tuvo ayer su gran cita, pero también en lo deportivo y espera que todo el esfuerzo tenga el fruto volviendo al fútbol profesional. "El fútbol es muy caprichoso y el trabajo está ahí, con tres 'playoff' consecutivos. El Cartagena está preparado para dar el salto. Lo que pasa en el terreno de juego no solo depende de la planificación. Si el fútbol te favorece y no estás preparado vuelves a caer y nosotros estamos preparados para cuando el fútbol nos quiera premiar y eso espero que sea pronto". También buscan la suerte haciendo obra social. Un capítulo importante fue el de ayer. "Son más de 140.000 euros. Ahora hay auditar, ver gastos,. Lo importante es que vaya a cosas concretas y poder dar explicaciones. Ver proyectos en los que irá directamente a los afectados en Los Urrutias, Los Nietos y los Alcázares y casos concretos en los que podamos ayudar". Quieren hacer las cosas bien y por eso pasarán unos días.

El único lunar fue la lesión de Elady, aunque Belmonte quiere ser optimista. "En la prueba hay que esperar, porque no se ve rotura. Hay que esperar 24 o 48 horas, porque con la inflamación no se ve el alcance, pero somos más optimistas. No puede acabar una fiesta como la de ayer con una lesión, porque tenemos muchas en las últimas semanas".