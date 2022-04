Una imagen del fotógrafo Juan Manuel Díaz Burgos será el cartel de La Mar de Músicas

Con una imagen del fotógrafo Juan Manuel Díaz Burgos (Cartagena, 1951), La Mar de Músicas anuncia que República Dominicana será el país invitado en su próxima edición, la 27. Del 15 al 23 de julio los sonidos del país caribeño protagonizarán un festival organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, que ha adelantado tres de los cuarenta grupos de su programación: Yann Tiersen, Carla Morrison y Guitarricadelafuente.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, acompañada por Díaz Burgos, presentó a los medios de comunicación el cartel que acompañará al festival cartagenero en esta edición. Imagen de un fotógrafo que ha participado en distintas ediciones de La Mar de Músicas y que este año además protagonizará la sección de arte del festival. La alcaldesa avanzó que el 12 de mayo se dará a conocer la programación completa. Ese mismo se pondrán a la venta entradas y abonos.

"Llegamos a esta edición con ganas de normalidad. De ver nuestros escenarios llenos de público, de que los artistas vean nuestras caras de felicidad con sus canciones y de ser, como siempre hemos sido, la puerta a Europa de muchos artistas que desde América Latina y África quieren darse a conocer en nuestro continente"ha declarado Noelia Arroyo.

"En este viaje por República Dominicana nos va acompañar la imagen del gran fotógrafo cartagenero Juan Manuel Díaz Burgos. No podía haber mejor acompañamiento, puesto que Díaz Burgos es un gran conocedor de República Dominicana. Sus vínculos con el país caribeño son muchos y de ello disfrutamos con este cartel y con alguna que otra exposición dentro de La Mar de Arte" ha señalado Arroyo.

"Díaz Burgos es un enamorado de Latinoamérica, pero sin duda alguna, Cuba y República Dominicana han sido lugares clave en su relación con América Latina, lugares donde ha recogido imágenes cargadas de realismo y en las que simplemente busca la fuerza de las gentes. Como este cartel refleja" añadió la alcaldesa de Cartagena.

Juan Manuel Díaz Burgos se une a la larga lista de artistas españoles que han realizado la imagen del festival cartagenero como son Miquel Barceló, Cristina García Rodero, Joan Fontcuberta, Ricardo Cavolo, Joana Vasconcelos, Guillermo Pérez Villalta, Chema Madoz, Oscar Mariné, Ángel Mateo Charris, Dora Catarineu, Javier de Juan, Alberto García Alix, El Hortelano, Ouka Leele, Ceesepe, Javier Mariscal, Antonio de Felipe, Carmen Calvo, Ángel Haro y Juan Ugalde.



DÍAZ BURGOS

Autor con una clara vocación por la fotografía humanista, documental y de ensayo. Su obra se ha expuesto en multitud de países. En museos y salas como, Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, IVAM, Casa de América en Madrid, The Meadows Museum en Dallas, Museo de Bellas Artes de La Habana, Centro Niemeyer, La Fábrica en Madrid...

El fotógrafo cartagenero en 2017 obtuvo el Premio 'Bartolomé Ros' Photoespaña, a la mejor trayectoria fotográfica española, por "su constancia, independencia, empatía y compromiso con realidades próximas y lejanas, en España y Latinoamérica, construyendo historias en torno a las pasiones que caracterizan al ser humano". En 2018 recibió el Premio 'Piedad Isla' a la mejor trayectoria fotográfica española. También ha sido galardonado con el Premio Internacional de fotografía Olorum, otorgado por el Fondo de la Imagen Iberoamericana en Cuba.

Sus fotos se encuentran en múltiples colecciones nacionales e internacionales, privadas y públicas como IVAM, Museum Marugame Irai en Japón, Forum-Photographie en Colonia, Fundación Heide Santamaría en La Habana, Centro Niemeyer... Imparte multitud de talleres en España, Republica Dominicana, México y Cuba. Autor de más de quince libros monotemáticos y de ensayo fotográfico.

AVANCE PROGRAMACIÓN

De los 40 grupos que participarán en la 27 edición de La Mar de Músicas, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha adelantado tres nombres. El francés Yann Tiersen que estará en Cartagena el 17 de julio, la mexicana Carla Morrison el 19 de julio y el español Guitarricadelafuente el 22 de julio. Las entradas saldrán a la venta el 12 de mayo, cuando se dará a conocer la programación completa del festival.

"Les adelanto que esta edición de La Mar de Músicas va a ser muy ecléctica. Hemos hecho un festival pensando en nuestro público fiel y exigente. Nos dirigimos como decía Paco Martín a una “minoría mayoritaria”. A La Mar de Músicas se viene a ver conciertos que son impensables en otros festivales. Esa es nuestra grandeza, y así vamos a seguir. No perdemos de vista que somos un festival público, por lo tanto, estamos aquí para dar a descubrir y mostrar, lo que otros eventos no se pueden permitir" ha añadido la alcaldesa.



En 2001, el bretón Yann Tiersen tenía ya una respetable carrera musical a sus espaldas pero más allá de su país, pocos lo conocían. Ese año Amélie, la película de Jean-Pierre Jeunet fue un auténtico bombazo y con ella su banda sonora firmada precisamente por Tiersen. Tenía difícil sobrevivir a un éxito así, pero el francés ha podido enterrar ese recuerdo y acercar su música a un público mucho más amplio. Su música minimalista, etérea, está muy próxima a la naturaleza. Y estará en Cartagena acercando sus últimos discos All (2019), Portrait (2019) o Kerber (2021). Actuará el domingo 17 de julio a las 23:00 horas en el Auditorio Paco Martín.

Dos días después, el martes 19 de julio, será el turno para la mexicana Carla Morrison, que estará presentando su último disco 'El Renacimiento', tras siete años sin lanzar disco. La cantautora mexicana autora de discos como ‘Déjenme llorar’ o 'Amor Supremo', es una de las artistas de pop melódico más populares de México, con una carrera más que afianzada en toda América Latina y España.

También se ha adelantado la actuación de Guitarricadelafuente, viernes 22 de julio. Guitarricadelafuente es uno de los artistas más prometedores de la música española, en este 2022 publicará ‘La cantera', su álbum de debut, en el que de la mano de Raül Refree, ha descubierto las enormes posibilidades que la música sin perder el vínculo con la tradición.

Las entradas y abonos del festival se pondrán a la venta el viernes 12 de mayo, cuando se dé a conocer el resto de la programación del festival, que tendrá a República Dominicana como país invitado.