Una Copa agridulce en el Cartagonova

No habrá más rondas coperas para el Cartagena, pero no todo ha sido malo en la tarde cartagenera. El Efesé mereció más, pero el fútbol son goles y en los momentos clave los hizo el Girona enmudeciendo un Cartagonova que vibró como hacía tiempo en el debut en casa de Borja Jiménez. Por cierto que el técnico, orgulloso de los suyos, pedía diez minutos de luto y a pensar en el Badajoz, rival del miércoles en Liga.

La primera parte del Cartagena fue casi perfecta, pero le faltó el gol y no será por falta de ocasiones con la que puso en apuros a Riesgo, portero del Girona de Segunda. Ellos sí acertaron y Soriano puso el 0-1.Si el fútbol entendiera de justicia, el Cartagena no habría ido al descanso perdiendo. Sin embargo, en la segunda mitad y animados por un público muy animoso que creía en la remontada, lo hizo posible el equipo albinegro durante muchos minutos. Álex Martín y José Ángel, con golazo de falta, dieron la vuelta a un marcador que solo se movería en el momento más cruel de los 90 primeros minutos. De hecho fue en el 94 cuando se cantaba el final, Miquel hizo el gol que enmudeció el Cartagonova sabiendo que llevaba unos minutos con diez por la expulsión de Cordero. El colegiado manchego no fue tan riguroso con Diamanka.

A pesar de ello, el Cartagena hizo lo que pudo en la prórroga buscando un pase heróico, pero los catalanes hicieron dos más. Soriano y Carlos Martínez finiquitaban la eliminatoria con pase de los catalanes y enormes sensaciones de un Cartagena al que le sigue costando hacer gol pero que sabe muy bien a lo que juega y ahora se centra en la competición liguera y en la búsqueda del ascenso.