El mejor truco por si los niños se pierden en grupo: "La canción del teléfono"

Uno de los mayores temores de los adultos es que se extravíen los niños. En la mayor parte de los casos que ocurren es cuestión de unos pocos minutos, pero un despiste puede terminar en una tragedia. Es verdad que en verano las playas, o cualquier sitio con aglomeraciones, puede ser un lugar con riesgo.

Los centros comerciales, o las cabalgatas de Reyes también son escenarios peligrosos, pero lo que hay que hacer es dar herramientas a los niños para evitarlo o para solucionarlo. Eso es lo que nos recomienda el psicólogo Javier De Haro. El educador advierte que hay que implicarlos desde pequeños: "En cuanto sean capaces, deben saber su nombre, el de sus padres y el teléfono".

Trabajar en la prevención para él es vital. Entrenarles por si se pierden. Es verdad que hay adultos a los que les cuesta memorizar teléfonos móviles, pero para que los niños lo hagan hay trucos. "Inventar una canción con los números de teléfono hará más fácil la tarea, porque será como un juego para ellos. Enseguida se lo aprenden. Con esa información es más rápido el reencuentro".

Etiquetas identificativas

Mientras son demasiado pequeños para poder responder preguntas, es ideal que vayan identificados:"En una pulsera o en la ropa que lleven el nombre. Con dos añitos ya hay que insistirles en que no se alejen o que nos llamen gritando si se han perdido".

Otra cosa que es clave es que les hablamos de los socorristas, los policías o los bomberos son amigos que nos ayudan. "No se les puede decir aquello de si te portas mal, te dejamos con el policía". No hay que decirles que no hablen con desconocidos, porque si no no buscarán ayuda. La clave es "no te metas en un coche o no te vayas con nadie".

Poner referencias para encontrarse en caso de despiste también puede ser un buen método para un reencuentro rápido. Se puede hacer uso también de la tecnología. "Conozco que gente que les pone localizadores en los zapatos" y así saben dónde encontrarlos. Sobre todo, el experto insiste en la importancia de trabajarlo en casa y de forma positiva para que no se pongan más nerviosos si ocurre.