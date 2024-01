El truco infalible de un nutricionista de Cartagena para dormir mejor durante la noche: "Fáciles"

Dormir es fundamental para muchísimos aspectos de la vida. El sueño le permite al cuerpo revitalizarse, renovarse y olvidar los esfuerzos realizados durante la jornada.La mente no puede estar despierta si el cuerpo no descansa e incluso el sistema inmunológico plantea más barreras tras un plácido sueño. A veces no es tanto cuestión de dormir más, sino de dormir mejor. Los expertos en salud recomiendan ayudar a nuestro cuerpo a descansar con suplementos que van a incidir en todos estos aspectos.

Víctor Serrano nos recomienda dos trucos infalibles para ayudar a quienes tienen dificultades para conciliar el sueño y que además son aptos para cualquier adulto. Son fáciles de encontrar y su precio es módico, teniendo en cuenta que se invertirá una cantidad mínima en comparación con los beneficios.

La vitamina D sustituye al sol

El sol es una vitamina natural para nuestro organismo, pero en otoño y en invierno su potencia no nutre en las cantidades adecuadas. De septiembre a abril la vitamina D puede ser nuestro mejor aliado para descansar mejor. Además; sirve para evitar la osteoporosis, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ayuda a perder grasa y mejora el sistema inmune. Ayuda incluso al ánimo para afrontar con mejor humor el día a día. Cuesta unos seis euros y se toma en dosis con forma de perla. Recomienda una dosis al día, por lo que es fácil incluirla en nuestra dieta.





El magnesio también puede ser clave

Con los mismos beneficios que la vitamina D, el magnesio ayuda a descansar mejor, porque entre otras reduce el estrés. Evitará también los calambres en los deportistas. En este caso se toma en polvo y lo recomendable es dos gramos de citrato de magnesio al día. Hay además suplementos que unen las dos recetas en el mismo recipiente. Los dos son una ayuda que puede tomar todo el mundo, aunque en el caso de los niños siempre es mejor preguntar a los profesionales de la nutrición y siempre después de un análisis que determine que tiene algún déficit. Hay que huir de suplementos que no sean recomendados porque muchos no es que sean peligroso, es que no cumplen ninguna función.