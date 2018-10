Tropas y Legiones piensan ya en el año 30 de las fiestas

Están contentos, porque han sido diez días muy intensos pero ha contado con la aceptación de los cartageneros y los turistas. Los responsables de la Federación de Tropas y Legiones piensan en el año XXX desde ya para mejorar los pequeños fallos que se han detectado. "Somos conscientes de que siempre no acertamos y eso se trabaja desde anoche, aunque no hay nada reseñable. Somos inconformistas y ya trabajamos en el 30º aniversarioo. Tiraremos la casa por la ventana", indica José Antonio Meca que no adelanta demasiados detalles del próximo año,aunque advierte que habrá 10 o 12 actividades diferentes.

Están felices por el éxito de público de casi todos los actos programados y estudiarán especialmente el asunto de la batalla porque es el evento más multitudinario y se queda pequeño ante la enorme demanda de festeros y no festeros que desean disfrutar de la lucha. Trabajarán para ver la posibilidad de que haya más plazas o valorar otras opciones.

Consideran que están en el buen camino porque mucha más gente ha salido vestida de época y el desfile fue también de los que más público ha congregado. El mercado y el propio campamento también registraron un incremento de público, según el presidente del colectivo.