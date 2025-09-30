Una tromba de agua sorprende a Los Belones y corta la vía rápida de La Manga

El arco sur del Mar Menor en el municipio de Cartagena ha sido donde la lluvia ha caído con más intensidad en la mañana de este martes, provocando el desbordamiento de ramblas y carreteras afectadas, entre ellas la RM-12 de acceso a La Manga.

La zona de Los Belones, Islas Menores, Playa Honda y Calblanque en el entorno de La Manga, ha registrado fuertes trombas de agua, dejando más de 50 litros por metro cuadrado.

La RM-12 ya está abierta al tráfico, aunque la circulación es complicada por los embolsamientos de agua.

Las lluvias también han provocado el corte del tráfico en la carretera que conecta Los Belones con Islas Menores y Los Nietos por el paso de la rambla de la Carrasquilla. Se trata de la carretera RM-F54, junto al antiguo restaurante Campo Verde.

Por otra parte, durante la pasada noche las precipitaciones más intensas se localizaron en la zona oeste, con más de 75 litros de agua en La Azohía e Isla Plana y 56 en las cuestas del Cedacero durante doce horas.