Tres playas de Cartagena ofrecen servicio de baño asistido todos los días

Cartagena refuerza el servicio de baño asistido funcionando a diario este verano de forma gratuita en la playa de San Ginés de La Azohía, Playa Honda y Puerto Bello en La Manga. El Ayuntamiento de Cartagena es pionero en este servicio y lidera la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, poniendo a disposición de los bañistas monitores especializados que les brindan un baño seguro y cómodo todos los días, de 11 a 19 horas.

El dispositivo cuenta también con medios técnicos adaptados —sillas anfibias, pasarelas flexibles y material de apoyo— para garantizar un acceso seguro al mar. Está dirigido a personas de todas las edades, independientemente de su grado de movilidad, y este verano ya ha ofrecido servicio a 179 personas, incluido menores: 81 en La Azohía, 70 en Puerto Bello y 28 en Playa Honda.

La edil de Política Social, Cristina Mora, ha visitado esta mañana Playa Honda, acompañada por la directora general de Personas con Discapacidad, Miriam Pérez, y la presidenta de FAMDIF, Carmen Gil. Juntas han destacado que este recurso no solo rompe barreras físicas, sino también emocionales, creando un espacio de disfrute, igualdad y convivencia en las playas de Cartagena. Destacando, además, que el municipio de Cartagena es uno de los primeros de la Región en ofrecer este servicio.

ACTIVIDADES

Con el lema 'Playa para todos', incorpora este año actividades vinculadas a las emociones a través de la figura de los pitufos y sus diferentes personalidades, buscando que la experiencia de baño sea también enriquecedora en el plano lúdico y social. Además, en Cartagena hay alrededor de una veintena de playas que cuentan con elementos que facilitan el acceso a la playa y el agua de personas con movilidad reducida, los cuales están a disposición en los puestos de vigilancia de socorrismo.

El servicio de baño asistido cuenta con la colaboración de Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena y FAMDIF, encargada de la formación de los monitores, y el apoyo de la Fundación “la Caixa”, que ha aportado 8.000 euros para la compra de dos nuevas sillas anfibias, 25 metros de flexipasarela y repuestos técnicos. La inversión municipal asciende este año a cerca de 30.000 euros.