torre pacheco
Tres personas han sido detenidas por ciberestafa al Ayuntamiento de Torre Pacheco
Habían suplantado a la empresa que suministra electricidad al Consistorio para cobrar facturas pendientes
Cartagena - Publicado el
1 min lectura
Detenidos dos hombres y una mujer por ciberestafa al Ayuntamiento de Torre Pacheco al cual mediante engaño, lograron que los funcionarios municipales creyeran en todo momento que se estaban comunicando con la auténtica compañía eléctrica para pagar las facturas, llegaron a conseguir pagos por más de 400.000 euros.
Accedían a una cuenta bancaria utilizando medios de ocultación de IP. La investigación de la Guardia Civil comenzó el pasado año tras la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento.
Los detenidos viven en Madrid y Valencia, La Guardia Civil busca ahora al líder intelectual de la trama, un rumano 34 años, que carecía de domicilio en España y se alojaba en hoteles de lujo.
