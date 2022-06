Tres escenarios en el Rock Imperium de Cartagena

El festival Rock Imperium congregará a más de 40.000 personas en Cartagena y traspasará fronteras dentro de diez días con un cartel repleto de leyendas vivas.

Los días 24 y 25 de junio se subirán a los dos imponentes escenarios instalados en la Cuesta de El Batel bandas como Avantasia, Whitesnake y Scorpions, que ofrecerán sus únicos conciertos en España. Grupos que se encuentran en lo más alto de un cartel que cuenta con más de cuarenta bandas y formaciones míticas como Black Label Society y Europe.

El festival congregará a unas 20.000 personas al día y cuenta con el escenario más grande jamás instalado en Cartagena. Ya que dispone de una gran estructura que da cabida a dos escenarios ensamblados de forma contigua en la pradera de la Muralla Carlos III; así como un tercer espacio dedicado al heavy metal ubicado junto al Auditorio El Batel, con un aforo para unas 4.000 personas.

El viernes, 24 de junio la noche la protagonizarán: Avantasia, Black Label Society, Amorphis, Avatar, Leprous, Lacuna Coil, Sodom, Sauromm, Dying Fetus, Rhapsody Of Fire, Belphegor, The Vintage Caravan, Midnight, Night Demon, Neonfly, Hitten, Lándevir, Aversio Humanitatis, Injector y Turborider.

Para el sábado 25 los grupos serán: Scorpions, Whitesnake, Europe, Doro, Jinjer, Pain Of Salvation, Loudness, At The Gates, Jorn, Orden Ogan, Dry River, Eric Martin, Nervosa, Hjelvik, Celtian, 91 Suite, Silver Dust, The Dust Coda, Manticora, Eternal Storm y Scarecrow Avenue.

La alcaldesa Noelia Arroyo ha destacado que el Ayuntamiento de Cartagena lleva trabajando desde hace años junto con los organizadores del Rock Imperium. El objetivo es que este evento musical siga creciendo, consolidándose como un reclamo turístico para Cartagena.

De hecho, será el festival más grande de la Región, con un recinto principal ajardinado de más de 10.000 metros cuadrados. El lugar contará con zonas de restauración, áreas de esparcimiento, puestos de venta de merchandising y productos. El pago de las consumiciones en barra funcionarán a través del sistema cashless, un sistema de pago 100% sin efectivo.

AÚN QUEDAN ENTRADAS Y ABONOS

Aún quedan entradas y abonos a la venta en la web 'http://www.rockimperiumfestival.es'. Los precios van desde los 20 euros para la fiesta inaugural del jueves 23 de junio a los 280 euros del abono VIP Podium de los días 24 y 25 de junio. Desde la organización aconsejan canjear la entrada o el abono por las pulseras con suficiente antelación, para evitar aglomeraciones. Así, las mañanas de los días 24 y 25 de junio se podrá obtener la pulsera de acceso desde las 10.00 horas. Y el jueves 23 de junio desde las doce del mediodía.

Los horarios de los conciertos ya se pueden consultar en la web del festival. El Rock Imperium abrirá sus puertas las jornadas del viernes 24 y sábado 25 a las 13.30 horas, empezando la música a las 14.30 horas. Los primeros en sonar en el recinto principal el viernes serán Lándevir, mientras que Celtian darán el pistoletazo de salida a la segunda jornada del festival.