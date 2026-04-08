Los trabajadores de Sabic volverán a concentrarse contra el cierre

La plantilla de la empresa química Sabic ha convocado una concentración en Cartagena el próximo 10 de abril para protestar contra el posible cierre de parte de sus instalaciones en La Aljorra. La concentración, que tendrá lugar a las seis de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento, busca defender el futuro industrial de la comarca.

Un futuro incierto para la planta

El conflicto laboral se centra en el futuro de la planta, concretamente en la unidad Lexan 1, cuyo posible cierre afectaría a cientos de trabajadores directos y a miles de empleos indirectos de la industria auxiliar. Desde el comité de empresa alertan de la falta de información y la incertidumbre que marcan la situación actual.

Bajo el lema "No al cierre", los trabajadores quieren visibilizar el gran impacto que esta decisión tendría sobre el empleo y el tejido productivo de la zona. La protesta se produce en un contexto de inquietud tras la venta a Mutares y la posible reestructuración de la compañía.

Presión de los mercados asiáticos

El comité denuncia también la existencia de factores externos que complican la viabilidad de la planta, como la competencia internacional. Señalan especialmente a los mercados asiáticos, que operan con menores exigencias medioambientales y presionan la producción en Europa.

Un frente común por la industria

La concentración del 10 de abril forma parte de un calendario de movilizaciones que podría intensificarse. Los trabajadores hacen un llamamiento a la ciudadanía a sumarse para defender no solo sus puestos, sino el papel estratégico de la industria química en Cartagena.

El caso de Sabic se ha convertido en uno de los principales frentes industriales de la Región de Murcia. Administraciones, sindicatos y trabajadores coinciden en la necesidad de preservar el empleo y asegurar la continuidad industrial, aunque el desenlace del conflicto sigue abierto.