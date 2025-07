Los trabajadores de las auxiliares de Navantia alcanzan un compromiso y paralizan la huelga en Cartagena

Los trabajadores de las empresas auxiliares de Navantia en Cartagena se han reunido en la que en los últimos diez días ha sido la casa de sus compañeros en huelga de hambre. Esperaban a los delegados sindicales para conocer la primera buena noticia en un mes. Habían sido convocados a una reunión y traían buenas noticias.

Allí, en la Plaza Castellini, en vez de silencio, sirenas y preocupación hoy sonaba música, había aplausos y gritos de "sí se puede". Después de más de un mes de huelga, las caras advertían de una luz al final del túnel y solo faltaba la confirmación oficial. Había ansiedad porque el rleoj marcara la una de la tarde.

Los delegados sindicales han llegado entre vítores de sus compañeros para celebrar una asamblea en plena calle, para anunciar los frutos de una reunión y una conclusión clara, el lunes vuelven al trabajo. Se paraliza, que no se suspende la huelga. Todo era felicidad, pero había que comunicar los detalles.

el acuerdo ha llegado

Les ha costado mucho esfuerzo y sufrimiento pero hoy Meca, como le conocen todos los compañeros, reconocía que estaban satisfechos. "Sí, muy contento, los compañeros estaban ya aquí ansiosos porque llegáramos y a la vista ha estado que hoy por fin ya se les ha dado alguna buena noticia, que esto ya se firma, que ya hay el acuerdo y el lunes a trabajar. Muy contento".

El lunes empiezan un calendario de negociación que debe terminar el 29 de julio, pero ya han adquirido el compromiso de que tendrán el plus del astillero. "Bueno, el compromiso es que se va a hacer efectiva la situación, que se haya reconocido el plus del astillero y que se va a empezar la negociación".

"Y lo más importante es que la gente pueda trabajar de nuevo, la empresa pueda empezar a facturar" y es que hoy han suspendido la huelga y la huelga de hambre queda atrás con los sustos que ha provocado en las últimas horas. Él, que ayer como su compañero Aleix, terminó en urgencias, reconocía que han vivido momentos dramáticos.

Maite Fernández El campamento se ha quedado vacío

Ya tenían plan para el mediodía. "La huelga de hambre, desde luego, que ha sido lo más duro. Ahora , me voy a mi casa, que mi mujer me ha dicho que va a hacer un arroz, me voy a comer la sartén entera de arroz", decía emocionado.

Ahora sienten que la lucha ha merecido la pena y que la unión que han mostrado ha sido clave para alcanzar el acuerdo por un convenio digno y cobrar un plus que sí se cobraba en Ferrol o en Cádiz. Sienten que han hecho historia, a pesar del coste emocional, económico y hasta físico que ha supuesto para ellos este último mes.

Las felicitaciones entre todos ha sido emocionante, pero más ver vacío el campamento que habían instalado y en el que han dormido en los últimos diez días quienes decidieron llevar la protesta un paso más. Todos hacían sus planes para comer y pensaban incluso en montar fiesta antes de desmontar la acampada definitivamente.