Torre Pacheco alerta del colapso en sus Servicios Sociales por la regularización de inmigrantes

El proceso de regularización de inmigrantes ha provocado la saturación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Según ha explicado el alcalde, Pedro Ángel Roca Tornel, los recursos actuales son insuficientes para gestionar la alta demanda del certificado de vulnerabilidad, lo que está generando largas colas y aglomeraciones en las dependencias municipales.

El principal problema, según el alcalde, es que el consistorio ha tenido que afrontar esta situación extraordinaria "utilizando la gente que tenemos, nada extra", lo que repercute negativamente en la atención diaria. "Lo que no queremos es perjudicar los servicios de nuestro municipio del día a día", ha insistido Roca, quien lamenta que esta sobrecarga reste eficacia al trabajo habitual del departamento.

Críticas a la falta de previsión

Roca Tornel ha dirigido sus críticas hacia el Gobierno central por la falta de planificación ante este proceso. "Se tenía que haber hecho, por lo menos, una previsión", ha señalado el alcalde, quien considera que esta es la principal deficiencia en la gestión de la regularización. Esta situación, afirma, les ha dejado "un poco con las manos atadas" a la hora de ofrecer una respuesta ágil a los ciudadanos.

El Gobierno nos ha dejado a los ayuntamientos un poco con las manos atadas" Pedro Ángel Roca Alcalde de Torre Pacheco

El alcalde ha lamentado no haber recibido apoyo para reforzar la plantilla. "Se nos tenía que haber dicho: 'Oye, prever, o aquí tenéis una ayuda para contratar a 5 personas, a 10 personas, a 3' para poder hacer un trabajo más rápido", ha declarado Roca, subrayando la necesidad de recursos adicionales para evitar el colapso.

Atención diaria y medidas futuras

Actualmente, la capacidad de atención para la emisión del certificado de vulnerabilidad varía entre 25 y 60 personas diarias, dependiendo de la disponibilidad de funcionarios. El ayuntamiento está organizando la atención mediante la entrega de números para gestionar las colas de la mejor manera posible dentro de sus limitaciones.

Con una población inmigrante censada que ronda el 32%, Torre Pacheco se enfrenta al reto de compaginar la atención a los nuevos solicitantes sin desatender a los vecinos que ya son usuarios habituales de los Servicios Sociales. El consistorio no descarta ampliar los horarios de atención por la tarde si el flujo de personas lo requiere. "Si es necesario, haremos lo que tenga que ser necesario", ha afirmado el alcalde, quien ha añadido que se realizará una evaluación de la situación en los próximos días.