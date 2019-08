Torralba confirma la bandera verde en la playa de Galúa

Ante la situación de los rescates del avión siniestrado las playas de Monte Blanco y Galúa permanecieron cerradas durante el martes y el miércoles hasta medio día, cuando el Ayuntamiento de Cartagena informaba de que la playa del Galúa se reabría para el baño. Sin embargo, lo hacía con bandera amarilla, a diferencia de hoy tal y como ha confirmado el concejal responsable del Área de Seguridad Ciudadana, Juan Pedro Torralba. "Hemos abierto la playa para el baño pero sólo hasta 50 metros", explica el edil, añadiendo que "hasta que no se realice un estudio del estado del agua para comprobar que se encuentre en óptimas condiciones tras el accidente". Aún así, Torralba insiste que la playa de Monte Blanco no se reabrirá hasta que se terminen las labores de recuperación de los restos del C 101. Aunque la cúpula ya ha sido localizada, falta la parte más importante del avión, la cabina. Torralba espera que tanto la playa de Monte Blanco como las playas de Banco del Tabal en San Javier que también permanecen cerradas se abran lo antes posible para recuperar la normalidad en ambos municipios.