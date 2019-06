Todo a la carta de la ilusión

Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Sin duda, que los sueños no siempre se cumplen pero tener ambición y ganas es el primer paso para poder conquistar la más grande de tus ilusiones y en el caso del Efesé las ganas de remontada son enormes. Es el objetivo marcado para la temporada, es lo que quiere su afición que este año ha dado un paso más y es la sensación de querer remar a contra corriente cuando parece que todo el mundo se ha puesto en contra. De la aparente flaqueza quieren hacer su fortaleza. A pesar de las bajas numerosas, los de Munúa van a dejarse la piel por intenta a la heróica conseguir lo que en casa pareció escaparse. Los albinegros no tendrán a Josua, ni tampoco a Elady. El comité de apelacion ratificaba sus sanciones y tendrán que pelear desde la grada de un Toralín que parece infranqueable. Tampoco estará Antonio López, que se unió a la lista de lesionados de los canarios Jesús Álvaro y Cristo Martín.

Sin embargo, una de las virtudes de este Efesé ha sido precisamente que los del banquillo han funcionado. Sin ir más lejos, Aketxe no jugó la ida y tiene potencial más que de sobra para poder decantar la eliminatoria. O Rubén Cruz, que se crece ante las adversidades. También está la ilusión de Fito Miranda, Joao o Moyita o la veteranía de Vitolo que es capaz de tirar del carro que quiera o la de Óscar Ramírez. Este año han conseguido ganar en campos que parecían malditos y lo de esta noche será una batalla similar. En contra el ambiente y en contra un verdadero equipo de los que saben lo que hacen, pero que está de momento en la misma categoría, que consiguió menos puntos que el Efesé en la fase regular aunque ahora lleva el factor de los goles fuera de casa a favor. Si La Ponferradina marca, el Cartagena seguirá necesitando dos goles y quizás un tiempo extra. Puede ser el último esfuerzo de la temporada y lo van a hacer precisamente para que no lo sea.

No tendrán el Cartagonova para recbirles y apoyarles, pero los fieles viajeros esperan ser suficiente ánimo para que los de Munúa consigan esa fuerza extra que solo puedes sacar de tu gente, de la que quiere lo mismo que tú y esta vez lo que quieren es hacer un tercer viaje, un tercer recibimiento en casa y tener de verdad la opción de abandonar el pozo de la Segunda B, dónde por extraño que parezca siguen conviviendo con filiales que no juegan por lo mismo o con los impagos de los clubes que ni de lejos rozan la estabilidad que Belmonte le ha dado a su Cartagena. De ahí, que si no se consiguiera pasar ronda, empezaría otro curso en el que reilusionarse. Queda a baza de la ilusión y la que el fútbol le debe a la ciudad. Cartagena nunca se rinde y hoy plantará batalla en el Toralín.