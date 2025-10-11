'Tierra a la vista', la exposición que inaugura el curso en la sala Dora Catarineu de Cartagena

La originalidad de la cerámica escultórica del artista José Carlos Izquierdo Lahoz es protagonista este otoño en la sala municipal Dora Catarineu de la céntrica calle Ronda de Cartagena.

La muestra titulada 'Tierra a la vista' está formada por una amplia variedad de piezas con las que el artista busca sorprender al público: "Las personas que no hayan visto demasiada cerámica, van a ver cosas nuevas, todas piezas únicas", explica el artista cerámico.

Según el creador, estas obras estarían dividas en tres grandes grupos: "unas son construcciones, que parecen piezas mecánicas; otras son frutos y por último tenemos las más orgánicas, emparentadas con animales mitológicos o seres vivos".

Respecto a la técnica utilizada, José Carlos Izquierdo ha recordado que "la cerámica siempre es una aventura, tienes que trabajar con la plasticidad del barro para hacer una creación sólida, pero también hay que lidiar con el fuego. Muchas veces lo que va buscando mucho es esa tierra, por eso el título Tierra a la vista".

El artista de Zaragoza, residente en Caspe, asegura que le sorprendió la historia de Cartagena en esta disciplina artística: "Vi que en el siglo XIX, Cartagena tenía dos fábricas de loza y pensé que tenía que venir, seguro que hay personas que entienden de cerámica", ha subrayado.

La muestra puede visitarse hasta el día 7 de diciembre de martes a viernes: por las mañanas de 10:00 a 13:30 horas. Por las tardes de 17:00 a 19:30 horas. La sala también abre los fines de semana de 10:00 a 14:00 horas, sábados y domingos.