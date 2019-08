"Tienen una deuda histórica con Los Urrutias"

Las plagas de mosquitos, los lodos que hacen que se hundan a cada paso, no poder hacer castillos con los niños. Son solo algunos de los problemas que tienen en Los Urrutias y que denuncian los vecinos. "Tardan un año en cambiar las farolas. En el Carmolí hay 150 y en una calle hay 4 y las cuatro con un mismo poste y distinta luminosidad. Se han dado más de un centenar de quejas sobre iluminación en año y medio. Todas las zonas cercanas tienen buena iluminación. Ya nos toca. Carecemos de aceras o han sido puestas pro los propietarios de las casas. Sí que pagamos las cuotas municipales. Las calles están pendientes de asfaltado. Las zonas verdes no han visto que acuda nadie hasta pocos días antes de las elecciones". Denuncian inseguridad vial por las estrechas aceras. Es Agustín Donaire y ha sido el primero en intervenir en el pleno pidiendo que se dejen al margen los intereses partidistas y se escuche a los vecinos. "Queremos un plan integral, que se dote de dinero ese plan para llevarlo a cabo, no queremos que mañana esté resuelto pero queremos luz. Pedimos un calendario de acciones", ha explicado el primero de los representantes vecinales.

Desde Punta Brava, su representante, ha querido dejar claro que su intervención es para todas las administraciones. "Queremos que sean consecuentes y constantes. Debemos ser conscientes de la dimensión del problema. No es un problema más, es una catástrofe. Viene de las últimas décadas y fue al ponerse verde cuando se hizo noticia. Si el Mar Menor muere no solo va a ser un problema para los bañistas, ni para la marca Cartagena. Padecerá la Región y la marca España y para la agricultura que quedará señalada". El señor Oñate seguía explicando que "este pleno es testimonio de que no se ha mejorado. El balance es que lo que no se ha hecho supera a lo que sí se ha hecho y Los Urrutias tiene peor prestigio. Hay que hacer examen de conciencia. Hay culpables, pero no venimos a señalar. Si seguimos igual no obtendremos resultados. 2019 tiene que se un punto de inflexión. El primer reto es la salud del Mar Menor. Sigue habiendo vertidos. No hay que centrarse solo en el mar. Hay otras actuaciones que se deben compensar. El segundo reto es lograr una cierta calidad del baño. Faltan plataformas de acceso".

Quiere previsión de las brigadas de limpieza y evitar que sean los propios vecinos lo que liberen la playa de algas. No se conforman con algo superficial para recuperar la zona y su buena fama.Piden un trato como el de otros municipios. Son solo dos ejemplos de los vecinos de la zona que además, a partir de las doce tendrán participación en la asamblea a celebrar en Los Urrutias.